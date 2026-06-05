Дата 5 июня богата православными и народными обычаями.

Дату 5 июня связывают со многими необычными народными верованиями. Наши предки считали, что в этот день нужно быть осторожнее со словами, а также вспоминали знаменитого киевского правителя. На планете самый крупный международный праздник сегодня посвящается экологии.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные украинцы 5 июня по современному стилю чествуют известного князя Игоря Киевского и Черниговского, а также епископа Дорофея Тирского. Ещё вспоминают икону Богородицы, которой перед смертью молился князь, за что её назвали Игоревской. В старом календаре в православии сегодня праздник отшельника Леонтия Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нас сегодняшняя дата будет обычной пятницей, поскольку ни один праздник сегодня в Украине не наступает. Однако 5 июня проводится Европейский день зубных техников, к которому также могут присоединиться украинцы. Поздравления с ним принимают специалисты по изготовлению зубных протезов, коронок, мостов и брекетов.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на сегодняшнее число День окружающей среды, призывающий каждого из нас задуматься над своими действиями по сбережению природы. Также в честь события экологические организации обсуждают различные темы, такие как сохранение биоразнообразия или рациональное использование ресурсов.

Есть и другие международные праздники сегодня - День воздушных шаров, День лета, День против незаконной рыболовли и День пончика.

Какой сегодня праздник народный

Приметы о сегодняшнем дне предсказывают будущую погоду по таким признакам:

если в воздухе стоит сильный запах травы, то приближается ливень;

после дождя возникла радуга - июнь будет засушливым;

вечером появилось много комаров - к жаре;

если небо пасмурное и серое, то лето в этом году не будет жарким.

Славяне посвящали этот день делам по дому. В украинских народных верованиях говорится, что любая бытовая работа будет вдвойне эффективной, а у трудолюбивых людей будет процветать хозяйство. Особенно хорошо 5 июня подходит для посадки семян огурцов и для прополки сорняков.

Верующим, которые хотят провести день за молитвой, следует вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Игоревской иконе молятся о защите от врагов, мстителей и завистников, а также о налаживании хороших отношений между родными.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования гласят, что в это число нужно следить за словами: всё сказанное будет иметь большую силу. Не стоит загадывать желания вслух, поскольку они могут сбыться не так, как вы задумали. Также запрещается в праздник 5 июня рассказывать близким сны - хорошие не сбудутся, а кошмары станут реальностью.

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