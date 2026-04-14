Будет ли в РФ парад 9 мая: эксперт объяснил, почему любое решение для оккупантов - плохое

Гетман заметил, что россияне могут "провалиться по полной программе".

В России не понимают, проводить ли парад 9 мая, а если проводить – то в каком виде, и любое решение здесь – плохое. Об этом в комментарии УНИАН сказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман.

Отвечая на вопрос о демонстративных целях россиян под 9 мая, попытках захватить какие-то территории, он заметил, что враг действительно обычно подстраивается под такие даты.

"Попробуют что-то сделать, но у них там свои проблемы. Они не понимают, проводить парад или не проводить. А если проводить – то в каком виде. Они находятся в тупике, то есть любое решение – плохое", – сказал Гетьман.

Если проводить парад

Он пояснил, что принять решение о проведении парада – это подвергнуть опасности наши удары.

"Но, очевидно, мы не будем бить непосредственно 9 мая, когда будет много гражданских людей, и могут быть и представители других стран. В прошлом году приезжал Си Цзиньпин (китайский лидер, – ред.), очевидно, как средство противовоздушной обороны для россиян", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, войска концентрируются накануне, ночью, поэтому "ночью может прилететь".

"Здесь гражданские не пострадают, их, наоборот, не пускают туда, где концентрируется техника, – по правилам проведения парадов", – пояснил Гетьман.

Да, говорит ветеран войны, для россиян это плохое решение, ведь "можно облажаться по полной программе":

"Показать, что Москва не защищена от наших ударов. Хотя они рассказывают, что она – самый защищенный город в мире".

Если не проводить парад

С другой стороны, заметил Гетман, отказ от парада подтвердит, что Москва не защищена. И что это большая проблема, что наши дроны способны преодолевать противовоздушную оборону российской столицы.

Какие варианты у россиян

Гетман предположил, что если парад и состоится, то он не будет с использованием новой техники. Скорее всего, говорит он, это будет некое шоу, где будут ехать, в частности, старые "полуторки" времен Второй мировой или Т-34:

"Чтобы не привозить дорогую ценную технику и не подвергать ее опасности. Люди, которые будут проходить парадом, могут быть в военной форме времен Второй мировой войны".

Кроме того, говорит эксперт, россияне могут провести парад в другом городе.

"Например, в Сталинграде: на день переименуют этот город обратно в Сталинград", – добавил Гетьман.

Достижения к 9 мая

Что касается того, смогут ли российские оккупанты что-то захватить, то до 9 мая осталось три недели, поэтому, по его мнению, "ничего не смогут":

"У них худший показатель в марте по продвижению… А почему в апреле должно быть больше? За счет чего?"

В то же время в качестве своей "великой победы" они могут к празднику объявить, что "победили в этой войне".

"И остатки уже – несколько территорий. Уже Песков (Дмитрий Песков – пресс-секретарь Кремля, – ред.) начинает об этом говорить, повторяя слова Ди Венса (Джей Ди Венс – вице-президент США, – ред.), что там "несколько квадратных километров", и что не понимал, о чем мы спорим", – сказал Гетьман.

Будет ли парад в Москве

Как сообщалось, ранее военный эксперт Юрий Федоров отметил, что парад Победы, который 9 мая традиционно проходит в Москве и в большинстве крупных городов России, в этом году может быть отменен или проведен в урезанном формате.

Причина этого – в Кремле опасаются атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Также ходят слухи о том, что на президента России Владимира Путина якобы готовится покушение.

Вас также могут заинтересовать новости: