3 'самые страшные' даты рождения: почему этих людей все боятся

Родившиеся 18, 26 и 28 числа часто отличаются сильным характером и природной уверенностью, из-за чего могут казаться окружающим слишком строгими.

Нумерологи считают, что люди, рожденные в определенные дни месяца, чаще других кажутся окружающим строгими, неприступными или даже пугающими. Впрочем, за этой репутацией обычно стоят уверенность в себе и сильный характер, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По словам нумерологов, особое внимание стоит обратить не на месяц, а именно на число рождения. По их мнению, три даты особенно часто связывают с сильной энергетикой и природными лидерскими качествами.

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Рожденные 18 числа

Сторонники нумерологии связывают эту дату с решительностью, смелостью и способностью быстро принимать решения.

Считается, что такие люди доверяют собственной интуиции и не боятся отстаивать свою позицию даже в сложных ситуациях. Именно эта уверенность может производить сильное впечатление на окружающих.

При этом они часто выступают в защиту других и остро реагируют на несправедливость.

Рожденные 26 числа

В нумерологии эту дату связывают с амбициозностью, дисциплиной и стремлением достигать поставленных целей.

Такие люди нередко производят впечатление очень серьезных и требовательных, ведь привыкли ответственно относиться к собственным обязанностям и ожидают такого же подхода от других.

Вместе с тем их описывают как надежных друзей и людей, готовых поддержать близких на пути к успеху.

Рожденные 28 числа

Людей, родившихся 28 числа, нумерологи называют прирожденными лидерами.

Им приписывают харизму, жизненную энергию и способность привлекать внимание даже без особых усилий. Из-за этого они могут казаться слишком уверенными или недосягаемыми.

Впрочем, сторонники нумерологии считают, что за внешней яркостью часто скрывается желание поддерживать других и вдохновлять их на новые свершения.

Почему людей могут считать "страшными"

По мнению авторов таких трактований, окружение нередко воспринимает сильную уверенность, независимость и четкие личные границы как нечто угрожающее.

Однако в большинстве случаев речь идет не об агрессии, а о способности человека хорошо понимать себя и не бояться демонстрировать собственную позицию.

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