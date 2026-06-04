Украина использует новое оружие, от которого РФ не знает, как защититься, - Foreign Policy

Использование дронов Украиной частично зависит от сбора разведывательных данных для идентификации целей.

Украинские удары дронов по россиянам являются частью масштабной кампании по ликвидации снабжения вражеских войск. Они являются важным фактором, укрепляющим оптимизм в отношении того, что Украина наконец берет верх. Об этом пишет Foreign Policy.

"Ситуация сейчас лучше, чем была год назад - это одно из очевидных отличий", - сказал Роб Ли, эксперт по вопросам Евразии в Институте исследований внешней политики (FPRI), который регулярно посещает линию фронта.

Отмечается, что в прошлом году украинские бойцы пытались отражать российские атаки, что было сложнее из-за частых ударов противника по украинской логистике и существенной нехватки личного состава в ВСУ.

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"Сейчас, отчасти благодаря кампании ударов - а также высоким потерям со стороны России, недовольству внутри России и другим факторам - Украина кажется более уверенной в том, что сможет завершить войну на выгодных условиях. В понедельник Кирилл Буданов, бывший высокопоставленный военный командир и нынешний руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что мир может быть достигнут до зимы", - напомнили в материале.

Украинские дроны средней дальности заставляют Россию либо принимать дорогостоящие или трудоемкие меры безопасности при переброске войск, продовольствия, боеприпасов и топлива, либо рисковать дальнейшими расходами.

"Это затруднит продвижение России, поскольку увеличит ее расходы", - заверил Ли.

Таким образом Украина удваивает усилия по этой тактике. Количество атак на оккупантов на расстоянии 19 км и более от линии фронта с февраля выросло в четыре раза, заявлял президент Владимир Зеленский в мае, назвав это "приоритетом".

В то же время на прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что министерство усилит атаки, предлагая денежное вознаграждение подразделениям, которые эффективно их используют, чтобы они могли приобрести больше БпЛА, расширив военную систему "е-баллов", которая вознаграждает подразделения с лучшими результатами дополнительными ресурсами.

"Мы начинаем "логистическую блокаду" российской армии", - отметил Федоров.

В свою очередь научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне Екатерина Бондарь подчеркнула, что инициатива Федорова по стимулированию ударов является многообещающей. Однако она предостерегла, что это может привести к тому, что подразделения будут гоняться за баллами в ущерб военным целям.

"Стратегическая ценность среднего удара заключается в системном разрушении логистической сети, а не в уничтожении отдельных платформ - однако логика "баллы за подтвержденное уничтожение" вознаграждает легкодоступные, легкоудаляемые цели, а не узлы, имеющие более высокую ценность, но их сложнее проверить", - написала она в электронном письме.

Также использование дронов Украиной частично зависит от сбора разведданных для идентификации целей, в чем серьезную роль играет помощь США, подчеркнула Екатерина Степаненко, аналитик аналитического центра Institute for the Study of War.

"Мы, вероятно, увидим некую когнитивную войну, в ходе которой Кремль будет заявлять: "Мы готовы к переговорам, если вы прекратите [разведывательную поддержку]", - заявила Степаненко.

Также аналитик добавила:

"[России] вероятно понадобится как минимум год, чтобы выяснить, как защититься от украинских ударных средств средней дальности. Я не готова утверждать, что россияне никогда не найдут каких-либо контрмер. Но я действительно считаю, что на это им понадобится время".

Война в Украине - последние новости

Ранее Reuters писал, что Россия усилила удары по Украине, чтобы скрыть свои неудачи на фронте. По словам журналистов, российские войска, как и раньше, медленно продвигаются в Донецкой области, но их очень медленный темп в сочетании с сопротивлением со стороны украинских военных в других местах на линии фронта грозит ослабить позиции Кремля на переговорах.

В то же время обозреватель The Hill Игорь Бондарь отметил, что Украина изменила тактику, и теперь Путин постепенно проигрывает. Такая тактика уже позволяет контролировать транспортные маршруты на оккупированных территориях и создавать серьезные трудности для переброски российской техники и боеприпасов.

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