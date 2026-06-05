Пока Путин принимал гостей, в России разгорелся спор о мире с Украиной

Дискуссия проходила на фоне атаки украинских беспилотников на нефтяной терминал и военные объекты вблизи Санкт-Петербурга.

На Петербургском международном экономическом форуме, который часто называют российским аналогом Давоса, среди участников прозвучали кардинально разные оценки будущего России на фоне войны против Украины, пишет Reuters.

Часть представителей политических и экспертных кругов настаивает на необходимости продолжения противостояния с Западом и подготовки страны к длительной конфронтации. В то же время другие участники форума обращают внимание на экономические трудности и потенциальные преимущества завершения войны.

Дискуссия проходила на фоне атаки украинских беспилотников на нефтяной терминал и военные объекты вблизи Санкт-Петербурга, что дополнительно актуализировало вопрос о последствиях войны для России.

Видео дня

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что России не стоит ожидать возвращения к прежним отношениям с Западом или отмены санкций. По его словам, надежды на возвращение прежних условий беспочвенны, поскольку ситуация уже кардинально изменилась.

В то же время экономические трудности, которые все чаще фиксируются в российской экономике, укрепили позиции тех, кто выступает за завершение войны и поиск дипломатического урегулирования. Однако сторонники жесткой линии считают нынешний конфликт лишь началом более масштабного противостояния с Западом.

Бывший российский шпион Андрей Безруков во время одного из выступлений заявил, что Россия должна быть готова к войне в течение следующих лет или даже десятилетий. По его словам, будущее противостояние может принимать различные формы, но российскому обществу придется научиться жить в условиях длительного конфликта.

На форуме также активно демонстрировали военные технологии. В павильонах были представлены беспилотники, вооружение, системы киберзащиты и технологии распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта.

Атака украинских беспилотников в Петербурге

Напомним, пока в Санкт-Петербурге готовились к пафосному открытию экономического форума с Z-блогерами, туда заглянули украинские "гости". Главной целью, согласно фото и видео в соцсетях, стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Вас также могут заинтересовать новости: