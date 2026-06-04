Магнит для бедности: какой обычный предмет в шкафу преграждает вам путь к богатству

Эксперты по фэн-шуй призывают немедленно проверить свой гардероб, чтобы вернуть в дом благополучие и спокойствие.

По словам нумерологов, наше окружение существенно влияет на повседневные чувства и потоки энергии, а некоторые самые обыденные предметы могут стать источником серьезных жизненных проблем, пишет Marie Claire.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Как отмечают эксперты, особое внимание в восточном учении уделяют пустым вешалкам в шкафу. Хотя на первый взгляд они кажутся незначительными объектами, согласно духовным учениям, они символизируют пустоту, отсутствие и неполноту.

Видео дня

Неиспользованные вешалки, стоящие в шкафу, могут подсознательно усиливать чувства, связанные с потерей или незавершенными событиями прошлого. Это особенно актуально, если мы переживаем разрыв или утрату. В таких случаях каждое маленькое воспоминание – как вешалка без одежды – может вернуть болезненные чувства.

Мастера фэн-шуй советуют оставлять только столько вешалок, сколько вам действительно нужно. Однако выбрасывать их на свалку не обязательно – старые вещи можно использовать творчески или отдать тем, кому они нужны.

Помимо пустых вешалок, отягощать энергию дома и блокировать финансовый успех могут и другие вещи:

Подарок, который возвращает нам неприятные воспоминания;

Поношенная или поврежденная вещь;

Просроченный косметический продукт;

Квитанции, которые хранились годами и утратили свое значение;

Поношенная, неудобная обувь;

Одежда, которую мы точно знаем, что никогда не наденем.

Нумерологи подытоживают, что тщательный отбор вещей приносит освобождение, ведь когда мы создаем пространство в физическом пространстве, это бессознательно дает пространство для изменений в себе.

Ранее УНИАН писал, как привлечь удачу с помощью простых ежедневных привычек и ритуалов.

Вас также могут заинтересовать новости: