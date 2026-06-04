Помимо Украины, в Путина есть еще одна большая головная боль, - Foreign Policy

Кремль сталкивается с потенциально взрывоопасным кризисом преемственности в Чечне.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в настоящее время столкнулся с рядом проблем. И помимо ключевой – войны в Украине – он также может стоять на пороге нестабильности в Чечне. Об этом пишет Foreign Policy

Отмечается, что лидер Чечни Рамзан Кадыров страдает от серьезной болезни, которая, вероятно, неизлечима. А его ключевой наследник Адам Кадыров слишком молод, чтобы занять его место. И формально Кремль мог бы оставить Адама во главе Чечни, используя его в качестве номинального руководителя. Однако Кадыров за 22 года правления организовал жесткое правление в регионе, с которым его преемник вряд ли справится. К тому же ситуацию осложняет война в Украине, где чеченцы воюют по обе стороны.

Издание напоминает, что Путин стал президентом, в частности, благодаря своей репутации безжалостного подавителя чеченских восстаний. Таким образом он повысил свою популярность среди российских избирателей. Тогда диктатор фактически получил в союзники Ахмата Кадырова, который помог ему подавить восстание. Взамен Ахмат получил статус автономии для Чечни и возможность управлять ею так, как считал нужным.

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Рамзан Кадыров, пришедший к власти после смерти отца, усилил репрессии против чеченцев. Сейчас же Кремль активно финансирует автономию, покрывая около 92% потребностей Чечни. Эти деньги, в частности, идут на создание собственных сил безопасности Кадырова общей численностью 33 000 человек. И именно эти силы могут создать проблемы во время перехода власти.

Издание также отметило, что Путин легко расстается со всеми региональными лидерами, однако вопрос Чечни он всегда пытается решать деликатно. На фоне этого Рамзан пытается назначить своих детей на руководящие должности в Чечне, несмотря на то, что у них нет опыта. По мнению издания, таким образом Кадыров может торопиться, ведь беспокоится о том, что будет после его смерти.

Также сообщается, что Кадыров долгое время налаживал связи с исламскими государствами, прежде всего с ОАЭ. Он, в частности, вложил большие деньги в недвижимость Эмиратов и призвал членов своего клана поступать так же. На фоне этого, по мнению издания, Кадыров мог пытаться создать себе "безопасную гавань" на случай, если его режим будет свергнут.

Журналисты пишут, что в Кремле мало кто надеется, что процесс передачи власти от Кадырова пройдет спокойно. Рамзану после смерти его отца понадобилось пять лет, чтобы усмирить всех своих врагов в регионе. Кремль прекрасно понимает эту историю, и его эксперты активно работают над стратегией на случай смерти Кадырова.

Ситуация вокруг Чечни

Ранее о том, что смерть Кадырова может создать серьезные риски для Кремля, писало и издание Financial Times. Журналисты отмечали, что на протяжении двух десятилетий Кадыров удерживал под контролем напряженность в регионе. Однако в случае его смерти в Чечне могут увидеть момент слабости власти.

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