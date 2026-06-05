Любовь сама придет к вам: эксперт объяснила, как найти свою 'вторую половинку'

Сидя дома, любовь не найдёшь, говорят специалисты.

Поиск пары – цель большинства людей, но не всем для этого хватает даже целой жизни. Как пишет The Telegraph со ссылкой на эксперта по вопросам отношений Анджелу Воссен, настоящая любовь не приходит к тем, кто пассивно ждет ее. Она появляется в жизни активных и счастливых людей.

Эксперт советует вместо поиска партнера, который вас "дополнит", сначала стать человеком, с которым приятно проводить время.

"Лучший способ найти любовь – это наслаждаться жизнью в полной мере, а не пытаться силой втиснуть отношения в свою жизнь", – говорит эксперт.

Видео дня

Воссен также приводит перечень практических советов, как все же найти любовь, не превращая поиски пары в навязчивую идею.

Уверенность в себе – приоритет. Как отмечается в публикации, уверенность в себе является одной из самых привлекательных черт. Когда человек заботится о себе, занимается делами, которые приносят радость, общается с приятными людьми и поддерживает физическую форму, он естественным образом притягивает единомышленников с подобной энергией.

Умение быть собой. Эксперт подчеркивает, что правильный человек полюбит вас именно такими, какие вы есть. Поэтому стоит оставаться аутентичными, не бояться уязвимости и не скрывать своих "несовершенств". Именно в эти искренние моменты часто рождается настоящее доверие и глубокая связь.

Онлайн-знакомства. В современном мире это стало вполне действенным способом найти партнера. Многие пары, познакомившиеся онлайн, создают крепкие отношения, женятся и рожают детей.

Активная светская жизнь. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на поиске любви, стоит просто чаще выходить в люди. Новые хобби, клубы по интересам и волонтерские мероприятия помогают расширить круг общения и повысить шансы встретить будущего партнера естественным путем.

Изучение собственных ошибок. Каждый предыдущий опыт может стать ценным уроком. Анализируя, что сработало, а что нет, легче понять, чего вы ожидаете от новых отношений и каких ошибок стоит избегать.

Открытость. Знакомства требуют определенной открытости. Если после разрыва вы все еще чувствуете потребность защищать свой внутренний мир, возможно, нужно время на "восстановление". Однако постепенное раскрытие себя помогает строить доверие и углублять отношения.

Поддержка близких. Рассказывайте друзьям и семье о своем желании встретить нового человека. Их поддержка дает не только чувство ответственности, но и помогает переживать эмоциональные взлеты и падения.

Поймите, что для вас значит любовь. Каждый вкладывает в понятие любви свой смысл – для кого-то это спокойная преданность, для кого-то – страстная романтика, а для кого-то – чувство безопасности и понимания. Стоит четко сформулировать свои ожидания.

Определите, какой вам нужен партнер. Четкое понимание желаемых качеств партнера помогает не повторять старых ошибок и не игнорировать "красные флажки". Это позволяет оставаться сосредоточенным на том, что действительно важно.

Развивайте навыки коммуникации. Открытость с самого начала – от первого сообщения до разговоров во время свиданий – является ключом к здоровым отношениям. Важно не только выражать свои ценности и ожидания, но и внимательно слушать ответы другого человека.

"Любовь находит путь к людям, которые уже живут, а не к тем, кто поставил свою жизнь на паузу, ожидая ее прихода", – резюмирует Анджела Воссен.

Другие публикации на тему отношений

Как писал УНИАН, по словам американского психолога Марка Треверса, верность в отношениях проявляется не в грандиозных жестах, а в повседневных стабильных привычках партнера.

Во-первых, у верных партнеров слова всегда совпадают с действиями, что создает предсказуемость и доверие без необходимости постоянно проверять обещания. Во-вторых, они защищают достоинство друг друга в сложных ситуациях и действуют как команда, а не отдаляются эмоционально во время конфликтов или стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: