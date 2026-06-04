'Бензина нет совсем': Россию охватил масштабный топливный кризис

В Крыму по-прежнему выстраиваются многокилометровые очереди за бензином.

Проблемы с топливом, вызванные украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже распространились как минимум на 15 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает The Moscow Times.

Первыми о дефиците бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках в конце мая начали сообщать жители Рязани. До этого украинские БПЛА поразили Рязанский НПЗ "Роснефти" – один из крупнейших в России.

В начале июня ограничения на покупку топлива дошли до Новой Москвы (территории, присоединенные к Москве в ходе расширения), где на городских АЗС "до отдельного распоряжения" перестали отпускать более 60 литров бензина на одного человека.

Незадолго до этого подобные лимиты начали действовать и на заправках в Санкт-Петербурге. Также в начале июня ограничения на отпуск топлива появились на АЗС в Курской, Белгородской и Псковской областях.

Накануне стало известно, что с перебоями в поставках топлива столкнулись и в Московской области. Сеть ОРТК с 30 мая отпускает не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизельного топлива на один автомобиль. Компании "Газпром" и "Лукойл" установили лимиты на уровне 100–150 литров.

Кризис уже охватил северные и северо-западные регионы России. Так, жители Новгородской области сообщают в местных пабликах об ограничении продажи бензина до 20 литров. Временные ограничения "до поступления следующей партии" ввели некоторые заправки в Республике Карелия. Перебои возникли и в Мурманской области.

К югу от Москвы также нарастают проблемы с топливом. Так, в Воронежской области жители не смогли приобрести бензин на заправке в поселке Шилово. В объявлении указано, что АИ-95 не будет "до конца месяца" из-за перебоев с поставками. Об аналогичном ограничении сообщили и жители Красноярска.

Лимиты на продажу бензина ввели в трех временно оккупированных россиянами регионах Украины – в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. О нехватке топлива также начали сообщать жители временно аннексированного Крыма на фоне осложнения сухопутной логистики из-за ударов беспилотников ВСУ.

В Севастополе оккупационная администрация сначала ограничила продажу бензина до 20 литров "в одни руки" и ввела талоны на дизельное топливо, а впоследствии заявила о "временном" отсутствии АИ-92 и АИ-95.

По информации Telegram-канала ASTRA, отдыхающие сообщают о трудностях с выездом из Крыма на фоне дефицита топлива. По их словам, бензин продается только по талонам, которые выдаются организациями преимущественно для поездок на работу, а не для дальних путешествий.

"Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нет. Но у них есть возможность хотя бы добраться пешком, а туристы остались вообще без топлива", – пожаловалась одна из туристок.

По ее словам, туристы порой даже не имеют возможности добраться до Симферополя.

Проблемы экономики России – последние новости

Российская экономика все заметнее замедляет свое развитие под давлением затяжной войны и регулярных украинских ударов по стратегически важным объектам.

Экономика РФ, объем которой оценивается примерно в 3 трлн долларов и которая в значительной степени зависит от экспорта сырья, существенно замедлила рост: около 1% в прошлом году против 4,9% в 2024-м. В первом квартале 2026 года экономика сократилась на 0,2%.

Власти объясняют это высокими процентными ставками, западными санкциями и "сильным" рублем. Прогноз роста на текущий год остается сдержанным и составляет около 0,4%.

Среди главных проблем российской экономики – слишком высокие расходы на войну. По оценкам специалистов, реальные расходы РФ на оборону могут быть более чем на 60% выше декларируемых показателей.

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