Какой чай следует пить для здоровья мозга, сердца и кишечника: диетологи назвали свой фаворит

В частности, полифенолы этого чая взаимодействуют с микробиомом кишечника, способствуя поддержанию полезных бактерий.

Чай считается одним из самых полезных напитков, особенно если он не содержит добавленного сахара. Однако каждый сорт чая имеет свои уникальные преимущества, что может затруднить выбор чая для достижения конкретных целей в отношении здоровья. Об этом пишет Real Simple.

Если вы ищете чай, который обладает множеством полезных свойств для всего организма, а именно для мозга, сердца и кишечника, то черный чай обладает всеми этими преимуществами и многим другим.

Чем черный чай так полезен для здоровья?

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Любой сорт черного чая может способствовать здоровью сердца, мозга и кишечника благодаря своим уникальным биологически активным соединениям. Эти соединения, а именно полифенолы, обладают рядом важных полезных свойств, поддерживающих каждую из этих жизненно важных систем организма.

Черный чай поддерживает здоровье сердца

"Черный чай богат полифенолами, которые называются теафлавинами - антиоксидантами, придающими черному чаю его темный цвет и насыщенный вкус. Исследования показывают, что эти полифенолы могут поддерживать здоровье сердца, помогая улучшить функцию сосудов, кровообращение и общее состояние сосудистой системы", - подчеркнула дипломированный диетолог Джейми Шелберт.

Черный чай способствует стабильной концентрации внимания и здоровью мозга

"Черный чай богат L-теанином - аминокислотой, которая поддерживает здоровье мозга, улучшая настроение, бдительность и отдых. Сочетание L-теанина и меньшего содержания кофеина делает черный чай лучшим выбором, чем кофе, для плавного подъема энергии без нервного возбуждения", - рассказывает дипломированный диетолог Шери Гау.

Черный чай способствует здоровью кишечника

Исследования показывают, что черный чай может способствовать здоровью кишечника.

"Исследования также указывают на то, что полифенолы черного чая взаимодействуют с микробиомом кишечника, способствуя поддержанию полезных бактерий, связанных как со здоровьем кишечника, так и с общим состоянием здоровья", - отмечает Шелберт.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперты рассказали, что полезнее для здоровья - дыни или арбузы. По их словам, оба растения принадлежат к одному семейству тыквенных, однако имеют несколько отличий как в составе, так и во вкусе.

Также диетологи объяснили, нужно ли промывать курицу перед приготовлением. Единственный способ уничтожить микроорганизмы на сырой курице - это приготовить ее до внутренней температуры 73 градуса по Цельсию.

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