Этот старый истребитель США делает то, на что не способен ни один другой

Стелс-реактивный самолет по-прежнему превосходит всех конкурентов.

F-22 Raptor – единственный истребитель в составе ВВС США, способный летать на сверхзвуковой скорости без включения форсажа, пишет Simple Flying.

Большинство боевых самолетов для сверхзвукового полета вынуждены включать форсаж – режим, который сжигает в разы больше топлива и оставляет в небе яркий инфракрасный след, заметный для вражеских ракет. F-22 в этом не нуждается. Двигатель Pratt & Whitney F119 позволяет ему поддерживать скорость около Маха 1,8 без форсажа – и делать это незаметно для радаров, отмечают аналитики издания.

Это означает, что Raptor может быстро добраться до зоны боя, дольше там оставаться и тратить гораздо меньше топлива, чем любой соперник. Как говорится в материале, самолет способен выполнять сопровождение, патрулирование или блокировку целого воздушного коридора – и при этом оставаться невидимым.

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Двигатель F119 развивает около 16 тонн тяги и имеет двумерные сопла, которые отклоняют поток на 20 градусов вверх или вниз – это позволяет пилоту выполнять маневры, недоступные ни одному другому стелс-истребителю, включая F-35 и китайский J-20. По словам экспертов, именно сочетание суперкруизера и векторной тяги делает F-22 золотым стандартом воздушного боя до сих пор.

Но, как подчеркивают аналитики, состояние флота вызывает беспокойство. Из 187 построенных боевых машин лишь около 143 имеют актуальные боевые коды. Боеготовность флота упала до 40,19% в 2024 финансовом году – по сравнению с 57,4% всего двумя годами ранее. Стелс-покрытие, датируемое 1990-ми годами, быстро изнашивается, а производственная линия была демонтирована еще в 2011 году.

Несмотря на это, ВВС США не планируют сдаваться. До 2029 года в модернизацию боевой части флота планируется вложить до 7,8 миллиарда долларов (около 310 миллиардов гривен).

Сообщается, что Raptor получит первую за всю свою карьеру систему шлемового дисплея – пилоты смогут наводить ракеты AIM-9X Sidewinder просто взглядом. Также самолет должен стать командным узлом для управления дронами-"верными ведомыми" и работать в паре с истребителем шестого поколения Boeing F-47, контракт на который Boeing получила в начале 2025 года.

Истребители США – другие новости

Ранее эксперт по боевой авиации объяснил, почему F-22, несмотря на репутацию лучшего американского истребителя, уступает более новому F-35 по большинству современных показателей – его технологическая база фактически осталась на уровне 1990-х из-за масштабных сокращений программы после завершения Холодной войны.

Главные слабые места F-22 – устаревший радар, отсутствие шлемового прицела и ограниченные каналы передачи данных для сетевой войны, тогда как F-35 постоянно обновляется между производственными партиями. Из-за высокой стоимости обслуживания и технического отставания ВВС США хотят списать F-22 на десятилетие раньше первоначального плана. Зато F-35 ждет масштабная модернизация, которая, по прогнозам, даст ему до 80% возможностей истребителей шестого поколения.

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