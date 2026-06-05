'Орешник' может быть переработанным 'Ярсом': аналитики раскрыли детали

Исследование обломков и технических данных свидетельствует о том, что эту ракету могли создать на базе второй и третьей ступеней межконтинентальной ракеты "Ярс".

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", впервые примененная против Украины в 2024 году, остается одной из самых загадочных ракетных систем РФ. В то же время новый анализ проекта LUFTLAGE позволил выдвинуть предположения относительно ее происхождения и конструкции.

Аналитики пришли к выводу, что "Орешник" мог быть создан на основе второй и третьей ступеней межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

Такую версию частично подтверждают и предварительные оценки американских военных. После первого боевого применения ракеты в ноябре 2024 года Пентагон назвал "Орешник" экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, разработанной на базе РС-26 "Рубеж".

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Еще ранее российские государственные СМИ сообщали, что сама ракета "Рубеж" была создана на основе комплекса "Ярс", хотя и имела меньшие габариты и массу.

Дополнительным аргументом в пользу этой версии стали кадры из Беларуси, обнародованные в 2026 году. На них запечатлена вспомогательная техника, используемая подразделениями ракетных комплексов "Ярс" и замеченная рядом с новыми комплексами.

Что удалось узнать из обломков

Поскольку Россия до сих пор не продемонстрировала ни саму ракету, ни ее пусковую установку, важным источником информации стали обломки, найденные после ударов по Украине.

Среди них эксперты идентифицировали элементы системы управления разгонным блоком и герметичный приборный отсек, где размещаются системы навигации и наведения.

Предварительный анализ показывает, что ракета использует твердотопливный газогенератор, который обеспечивает работу комплекса управляемых двигателей.

Больше всего вопросов вызывает боевая часть

Наименее изученным компонентом "Орешника" остается его боевая нагрузка.

Во время одной из атак на Украину камеры зафиксировали 36 светящихся объектов, которые входили в атмосферу шестью отдельными группами. Это позволило исследователям предположить, что ракета может нести шесть боевых блоков, каждый из которых делится еще на шесть суббоеприпасов.

Впрочем, реконструкция внутренней архитектуры ракеты показала, что размещение такого количества элементов имеет существенные технические ограничения. По оценкам экспертов, диаметр каждого суббоеприпаса в таком случае составлял бы всего 10–13 сантиметров.

Особое внимание специалисты обратили на найденные поражающие элементы. По словам одного из экспертов Министерства обороны Украины, их анализ показал, что речь идет о цельнолитых металлических заготовках.

По его словам, они изготовлены не из стали или вольфрама, которые обычно используются в кинетических боеприпасах, а из чугуна.

"Орешник" – главные новости

По данным аналитика Ивана Киричевского, РФ могла в общей сложности накопить не менее 10 ракет "Орешник". Он также подчеркнул, что Украина не располагает средствами для сбивания этого вида вооружения.

Британский полковник Хемиш де Бретон-Гордон, комментируя атаку оккупантов на Украину, назвал последнее использование Россией ракеты "Орешник" "очередным унижением Путина". Он отметил, что это может быть связано с тем, что в Киеве расположены системы ПВО "Петриот", которые ранее уже сбивали другие широко разрекламированные российские виды оружия.

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