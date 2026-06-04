Клубнику на рынке отдают по 70-80 гривень: какие еще ягоды дешевеют

Мелкую клубнику продают даже еще дешевле.

На Столичном рынке в Киеве цена на клубнику у некоторых продавцов опустилась до 70-80 гривень за килограмм. В целом же утром в четверг на продажу поступило более 120 тонн различных ягод, говорится в видеообзоре рынка.

Один из продавцов распродал крупный сорт ягод "Румба", фасованный в евротару, по 70 гривень за килограмм. На прилавках рядом осталась клубника по 80 грн/кг. На рынке можно найти даже клубнику по 50 грн/кг – она мелкая, но сладкая.

В то же время часть торговцев держит довольно высокую цену на клубнику – та самая "Румба" есть и по 170, и по 190 грн/кг. Импортная греческая ягода стоит 120 грн/кг.

Видео дня

Также до более привычного для украинцев уровня опустилась цена на черешню, которую кое-где предлагают по 120-140 грн/кг. За голубику просят 500 гривен за килограмм.

Ягоды в основном активно дешевеют – более чем на 20% с начала недели. Средние цены на Столичном рынке, как свидетельствует статистика сайта, следующие:

украинская клубника – 140 грн/кг, с разбросом цен 60-190 грн/кг;

импортная клубника – 135 грн/кг (120-175 грн/кг);

украинская черешня – 180 грн/кг (130-250 грн/кг);

голубика – 500 грн/кг (480-650 грн/кг).

Цены на продукты на рынке – главные новости

Ровно неделю назад продавцы на рынке сообщали, что украинцы начали значительно меньше покупать клубнику, поэтому цены на товар сильно просели. Однако ситуация изменилась всего за один день.

Молодой картофель от украинских производителей на рынке с начала июня подорожал почти вдвое. Средняя цена за три дня "взлетела" с 42 до 75 гривень за килограмм.

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