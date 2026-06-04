Тепло до +27°, но есть нюанс: какую погоду принесет украинцам пятница

Летнюю жару будут сопровождать дожди, грозы и даже туман.

В пятницу, 5 июня, в Украине будет тепло, но во многих регионах вероятны небольшие кратковременные дожди и даже грозы. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Согласно прогнозу, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине местами будут идти небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°

"В Закарпатье, Прикарпатье, на юге и северо-востоке страны ночью и утром местами туман", – сообщили в Укргидрометцентре.

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В Киеве и области, вероятно, тоже будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не предвидится. Днем по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12...17°, днем 22...27°; в Киеве ночью 13...15°, днем около 25°", – отметили синоптики.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Наталья Диденко на пятницу, 5 июня, прогнозирует в Украине "некие лайт-тропики" - влажную и очень теплую погоду. По ее словам, повсеместно максимальная температура воздуха составит +23...+26 градусов, в южной части даже до +28 градусов. Согласно прогнозу Диденко, 5 июня дожди возможны во многих областях Украины, "разве что в южной части без существенных осадков и узкая полоса также с меньшей вероятностью осадков – от Киевской области на юг".

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