Эксперты выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов с высокой производительностью

Эксперты отмечают, что конкуренция между производителями привела к тому, что "бюджетный" смартфон больше не означает "слабый".

Еще несколько лет назад покупка дешевого смартфона очти всегда означала серьезные компромиссы. Медленные чипсеты, слабые камеры и постоянные подвисания интерфейса были нормой для бюджетного сегмента. Но в 2026 году ситуация изменилась.

Конкуренция между производителями привела к тому, что "дешевый" больше не означает "слабый". Журналисты The Independent назвали 5 недорогих, но мощных телефонов, которые можно купить летом 2026 года.

Google Pixel 9a

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Pixel 9a называют одним из самых удачных бюджетных телефонов на рынке. Он ощущается как устройство более высокого класса благодаря обновленному дизайну без выступающего блока камер, премиальному чипсету Tensor G4 и качественному OLED-экрану с частотой 120 Гц.

Интерфейс работает плавно, приложения запускаются быстро, а большинство мобильных игр идут без проблем. Также для Pixel 9a заявлены внушительные 7 лет обновлений.

Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G ориентирован на пользователей, которым важны скорость и автономность. Смартфон заметно быстрее большинства конкурентов в бюджетном сегменте: приложения открываются быстрее, а многозадачность ощущается плавнее. В этом заслуга продвинутого 4-нанометрового чипа Snapdragon 7s Gen 4.

Отдельное преимущество – аккумулятор емкостью 6500 мАч, который легко выдерживает полный день активного использования. А быстрая зарядка на 100 Вт восполняет полный заряд всего за 40 минут.

Motorola G77

Moto G77 выделяется крупным AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Экран яркий, насыщенный и хорошо подходит для просмотра видео и соцсетей. Смартфон обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах, хотя по скорости уступает Poco.

Программное обеспечение Motorola – одна из сильных сторон смартфона. Устройство работает на чистой версии ОС Android без лишних приложений. Благодаря этому интерфейс остается простым и понятным, а пользоваться смартфоном каждый день комфортнее, чем многими конкурентами в той же ценовой категории.

iPhone 17e

iPhone 17e остается самым доступным способом войти в экосистему Apple в 2026 году. Он обеспечивает привычную плавность iOS, стабильную работу и долгую поддержку обновлениями. Сердцем смартфона стал современный A19 Chip – тот же чип, который используется в более дорогом iPhone 17.

OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма отличается высокой четкостью, хотя и ограничен частотой 60 Гц, из-за чего прокрутка выглядит менее плавной, чем у Android-конкурентов.

Motorola G17

Moto G17 ориентирован на нетребовательных пользователей. Он справляется с базовыми задачами – мессенджеры, браузер, видео и соцсети работают без каких-либо проблем. Экран большой и удобный для потребления контента, хотя и уступает OLED-конкурентам.

32-мегапиксельная фронтальная камера стала одним из приятных сюрпризов смартфона. При хорошем освещении она делает четкие и детализированные снимки. Автономность достаточная для одного дня обычного использования, но не рекордная.

Бенчмарк AnTuTu назвал 10 лучших Android-смартфонов прямо сейчас по отзывам пользователей. Лидером уже несколько месяцев подряд остается флагман Nubia.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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