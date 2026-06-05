США списали свой легендарный самолет после 55 лет службы: кто займет его место

Его провожали 5 тысяч человек.

Корпус морской пехоты США официально вывел из эксплуатации штурмовик AV-8B Harrier II – реактивный самолет, способный взлетать и садиться вертикально. Торжественная церемония состоялась на авиабазе Черри-Пойнт в Северной Каролине, пишет CNN.

Сообщается, что на глазах у пяти тысяч зрителей Harrier в последний раз продемонстрировал свое фирменное умение – зависать в воздухе и взлетать без взлетно-посадочной полосы. Именно эта способность сделала его незаменимым в десятках вооруженных конфликтов по всему миру за более чем полвека службы.

"Harrier не нуждался в аэродроме", – сказал бывший пилот, отставной подполковник морской пехоты Майк Раунтри в комментарии изданию Task & Purpose.

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По его словам, достаточно было одного морского пехотинца за штурвалом и нескольких человек для заправки и загрузки оружия – даже на примитивных площадках.

Самолет мог нести шесть подкрыльных точек подвески для бомб и ракет плюс 25-миллиметровую пушку на 300 снарядов. Как подсчитал авиационный музей Wings Over the Rockies, полностью вооруженный Harrier обладал большей огневой мощью, чем бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны.

Harrier участвовал в "Буре в пустыне", кампании НАТО против Югославии, войнах в Афганистане и Ираке, операции в Ливии, борьбе с ИГИЛ. Недавно – в патрулировании у берегов Венесуэлы накануне ареста Мадуро. "Снова и снова Harrier выделялся как смертоносная, способная и универсальная тактическая авиационная платформа", – говорится в релизе Корпуса морской пехоты.

Место легенды займет F-35B – стелс-истребитель с той же способностью к вертикальному взлету, но вдвое дороже: около 110 миллионов долларов против 50 миллионов за Harrier в современных ценах.

Кстати, Harrier засветился и в поп-культуре: в 1990-х Pepsi пошутила в рекламе, что самолет можно выиграть за 7 миллионов баллов. Один студент посчитал, что может купить очки за наличные и приобрести Harrier за 700 тысяч долларов. Pepsi отказала, суд поддержал компанию – и пояснил, что "ироничный тон рекламы не заставит разумного человека прийти к выводу, что компания по производству безалкогольных напитков раздает истребители".

Оружие США – другие новости

Ранее УНИАН писал, что США и Lockheed Martin успешно завершили ключевой этап разработки двигателя для ракеты PrSM Inc. 4 – нового боеприпаса для HIMARS и M270 с дальностью более 1000 км. Во время наземных испытаний зафиксировали безупречную передачу управления между твердотопливным элементом и прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Полноценные пуски запланированы на осень этого года.

Аналитики отмечают, что такое оружие теоретически позволило бы добираться до глубоких тыловых баз врага, однако Украине на него в ближайшие годы рассчитывать не стоит – сначала США будут покрывать собственные дефициты.

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