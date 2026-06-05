Люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, правы в 10 вещах, которые молодежь не хочет признавать

Благодаря жизненному опыту и практическим навыкам у бэби-бумеров и поколения X есть преимущество.

Существует множество вещей, которые делают люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, и совершенно правильно поступают, даже если молодое поколение не хочет этого признавать. От установления границ в отношении времени, проведенного за экраном, до поиска трудностей, которые могут немного ранить, но преподать нам урок.

Портал YourTango называет 10 вещей, в которых люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, правы, но молодое поколение не хочет это признавать.

1. Скука – это хорошо

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Учитывая, что скука позволяет людям проявлять творчество, заниматься самоанализом и регулировать эмоции без постоянных отвлечений, сегодня этот опыт нужен большему количеству людей, чем когда-либо.

2. Вам не нужен телефон для всего

Многие молодые люди полностью зависят от своих телефонов, часто даже не осознавая этого. Однако представители поколения бэби-бумеров и поколения X не только меньше беспокоятся о своих телефонах, но и обладают находчивостью, чтобы разобраться в ситуации, когда теряют телефоны или не имеют доступа к интернету.

3. Важно быть последовательным

Иногда приходится идти на некоторые неудобства, чтобы поддержать любимых людей. Именно такие усилия требуются для здоровых партнерских отношений.

4. Избегание трудностей делает их еще труднее

Как объясняется в исследовании, опубликованном в журнале "Консультативная и клиническая психология", избегание только усиливает стресс и тревогу, которые человек испытывает в связи с определенной ситуацией или темой.

Люди из 60-70-х не убегают, когда становится трудно, а стремятся узнать, чему могут научиться.

5. Неудобства не всегда плохи

Люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, ценят отложенное удовлетворение. Они знают, что неудобства, даже если они раздражают и расстраивают, не следует полностью избегать. Это не проблема, которую нужно решать новыми расходами или жалобами. Это учит людей замедляться и проявлять терпение.

6. Не каждое чувство заслуживает вашего внимания

Часто люди менее счастливы, потому что они уделяют слишком много места мыслям, которые не заслуживают их внимания.

Однако люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, научились проводить время наедине со своими мыслями, но и управлять ими и преодолевать все сложные моменты в периоды дискомфорта. Они знают, что им не нужно признавать каждую мысль, и часто могут здоровым образом подавлять негативные мысли.

7. Важно быть здесь и сейчас

Большинство людей, выросших в 60-х и 70-х годах, развили свои социальные навыки до того, как технологические отвлекающие факторы и социальная тревожность, вызванная мобильными телефонами, стали широко распространены. Они научились устанавливать зрительный контакт, быть здесь и сейчас с людьми и вести светские беседы, даже когда было проще игнорировать или избегать разговоров вообще.

8. Психологический жаргон – это не то же самое, что интеллект

Вопреки распространенному мнению, использование психологического жаргона не делает человека эмоционально развитым. Утверждение о том, что кто-то вас подвергает газлайтингу или манипулирует, не делает вас правым.

9. Вам следует общаться с людьми, имеющими иное мнение

В большинстве случаев сам дискомфорт от разговора с тем, кто с вами не согласен, на самом деле довольно полезен. Их информация и взгляды могут не изменить ваше мнение, но, по крайней мере, вы можете чему-то научиться у кого-то и научиться проявлять эмпатию к тому, чего вы не понимаете.

10. Не все нужно документировать

Когда вы делаете фотографии ради того, чтобы поделиться ими или получить одобрение, вы только вредите удовольствию от взаимодействия или опыта. Для некоторых людей документирование момента может повысить их удовольствие, но для большинства это просто подрывает их способность быть здесь и сейчас.

Ранее психологи рассказывали, что многие дети, родившиеся в 70-х и 80-х годах, – как правило, представители поколения X и старшие миллениалы, – росли с чувством ответственности буквально за все. Достигнув среднего возраста, они просто отказываются извиняться за многие вещи.

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