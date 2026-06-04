Рок-альбом №1 1995 года снова вернулся в чарты спустя более 30 лет

Данный альбом является одним из самых коммерчески успешных в истории.

Спустя более 30 лет после первого выпуска альбом "Greatest Hits" знаменитого рок-музыканта Брюса Спрингстина снова возглавил чарты, пишет журнал Parade.

Напоминается, что в сборник 1995 года вошли 18 самых известных хитов легендарного певца и автора песен, включая "Born to Run", "Badlands" и "Thunder Road"

На днях альбом "Greatest Hits" вошел в Billboard 200, заняв 192-е место.

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"Greatest Hits" - что известно об успешном альбоме Брюса Спрингстина

Как подчеркнули в публикации, данный альбом является одним из самых коммерчески успешных в истории, и после своего первого релиза он занял первое место в чартах США и Великобритании. Альбом получил шестикратный платиновый статус в США, а несколько отдельных треков с него были отмечены наградами как синглы.

Композиция "Dancing in the Dark" принесла Брюсу Спрингстину первую в его карьере премию "Грэмми" - в категории "Лучшее мужское рок-вокальное исполнение".

Песня "Streets of Philadelphia" была удостоена премии "Оскар" как лучшая оригинальная песня 1994 года. Спустя год она получила сразу несколько наград "Грэмми", включая "Песню года", "Лучшую рок-песню", "Лучшее мужское рок-вокальное исполнение" и "Лучшую песню, написанную для кино или телевидения". Композиция была создана специально для фильма "Филадельфия" (1993) с Томом Хэнксом в главной роли.

Также стоит отметить, что в 2024 году Брюс Спрингстин вошел в историю как первый американский музыкант, удостоенный престижной награды Fellowship of the Ivors Academy - одной из самых почетных премий в сфере авторской песни. Эта награда вручается за выдающийся вклад в музыкальную культуру Великобритании. В разные годы ее обладателями становились такие легенды, как Элтон Джон и Пол Маккартни.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1975 года не понравился почти всей группе, но его слушают до сих пор.

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