Украинские защитники взяли под огневой контроль оккупированную Горловку

Захваченный россиянами город находится в 35–40 км от украинских позиций.

Временно оккупированный город Горловка в Донецкой области теперь находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

"Рыцарские пилоты взяли Горловку под контроль", – отмечается в сообщении.

В частности, операторы БПЛА "Спалах" 28-й бригады все чаще наносят удары по логистике в тылу россиян. Под удары попадают грузовики, автомобили, квадроциклы и т. д.

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"Все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, сам город находится примерно в 35-40 км от украинских позиций.

"И если раньше враг относительно спокойно там передвигался, то сейчас его транспорт подвергается регулярным ударам", – уточнили защитники.

При этом, как отмечают в бригаде, это стало возможным не благодаря новым дронам среднего радиуса действия или оптоволокну. А благодаря навыкам пилотов, пожертвованиям граждан и взаимодействию между подразделениями украинских защитников.

Подавление российской логистики

Как сообщал УНИАН, в начале мая стало известно, что Мариуполь и позиции российских оккупантов в городе теперь отслеживаются разведывательно-ударными комплексами. Украинские защитники пытаются затруднять российскую логистику через город.

Новейшие украинские БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта начали массированно разносить российскую логистику в глубоком тылу, превратив сухопутный мост в оккупированный Крым в настоящую ловушку.

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