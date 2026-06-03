Православный праздник сегодня называют Митрофанов день.

4 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, известного своей стойкостью в вере и духовной мудростью.

В народной традиции эта дата сопровождается особыми наблюдениями за природой и предостережениями, которые, как считалось, помогают избежать бед и привлечь благополучие.

О том, какой церковный праздник отмечают по старому стилю, какие запреты связаны с этим днем и на что обращали внимание наши предки - в материале.

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Какой церковный праздник сегодня

4 июня по новому стилю, на который Православная церковь Украины перешла в 2023 году, чтят святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Митрофан жил в IV веке и за свою жизнь пережил немало испытаний. Его семья происходила из знатного рода: отец был родственником римского императора, но при этом исповедовал христианство. Во времена гонений на христиан семья переселилась в Византию, где отец будущего святителя стал священником, а затем и епископом.

Со временем духовный путь продолжил и сам Митрофан - его избрали на епископскую кафедру. После визита императора Константина в город святителя возвели в сан патриарха - правителю пришлись по душе и сам епископ, и преобразованный им город, ставший столицей.

По преданию, Митрофан дожил до глубокой старости - 117 лет - и обладал даром прозорливости.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

4 июня по старому календарю вспоминают мученика Василиска. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник в юлианском (старом) календаре церкви, а также о его главных обычаях и запретах.

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4 июня также чтят икону Божией Матери "Споручница грешных" Корецкую. Дата одинакова для нового и старого церковного стиля - святыню вспоминают в первый четверг после Троицы.

С этим святым образом связано множество преданий о чудесной помощи, а история его появления до сих пор остается не до конца известной.

Первые упоминания об иконе относятся к XIX веку, когда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Сначала святыня была малоизвестной и даже ветхой, не привлекая особого внимания верующих. Однако со временем людям стали сниться сны о ее особой силе, и об этом рассказали монахам. После этого образ перенесли в храм, где он стал почитаться как чудотворный. Считается, что молитвы перед ним помогали во время эпидемий, в том числе при вспышках холеры.

Икона "Споручница грешных" Корецкая находится в Свято-Троицком женском монастыре в Корце Ровенской области. Верующие обращаются к ней в сложные периоды жизни.

Традиции даты, что нельзя делать сегодня

К иконе "Споручница грешных" обращаются с молитвами о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Перед образом просят исцеления при болезнях, особенно во время эпидемий и инфекционных недугов, а также при бессоннице и проблемах с аппетитом.

К святителю Митрофану возносят молитвы с просьбами защитить от искушений, даровать щедрый урожай и укрепить семейное благополучие.

В народной традиции праздник получил несколько названий - Митрофанов день, Митрофан Навозник, просто Митрофан. По поверьям, именно этот день считается особенно благоприятным для внесения удобрений и работы на земле - "добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет".

Можно также делать уборку, наводить порядок во дворе - результаты этого дня "окупятся втройне" в будущем. Существует и особое поверье: если в Митрофанов день зажечь свечи и накрыть стол для близких или гостей, то так привлечешь достаток и благополучие в дом.

Церковь в этот день, как и в любой другой, призывает избегать ссор, сквернословия, зависти, сплетен и обид. Осуждаются жадность, отказ в помощи и любые поступки, связанные с недоброжелательностью и злобой.

В народной традиции в Митрофанов день запрещается лениться - можно лишиться достатка и удачи. Отдельно предупреждают о воде: нельзя купаться в открытых водоемах и заплывать далеко от берега - это опасно.

В старину также сегодня старались не хлопать друг друга по плечу: считалось, что таким образом можно "передать" болезни, поэтому хлопок старались сразу "возвращать".

Народные приметы о погоде

Природа 4 июня подсказывает, каким будет ближайшее время и даже лето:

идет дождь - осадки могут задержаться еще на два-три дня;

духота на восходе солнца - верный признак скорого ненастья;

утро начинается с тумана - погода вскоре испортится;

комары собираются в стаи и "столбики" - к теплу, а большое количество мошкары - к богатому грибному сезону.

Есть и особая примета дня: если ночью раскрылись цветки фиалки – лето будет жарким и солнечным.

Кто отмечает именины 4 июня

Именины сегодня у Марты, Марии и Митрофана.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются ответственностью и внимательным отношением к любому делу. Они стараются продумывать свои шаги заранее и редко принимают поспешные решения. Со стороны их иногда могут воспринимать как слишком спокойных или неторопливых, однако за этим внешним спокойствием скрывается постоянная внутренняя работа и сосредоточенность.

Такие люди обычно доброжелательны, открыты к общению и готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации.

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