Мастера маникюра назвали идеальную форму ногтей для женщин старше 50 лет (фото)

Правильный выбор длины способен визуально удлинить пальцы и сделать образ более гармоничным.

Мастера маникюра рассказали, какая длина ногтей лучше всего подходит женщинам старше 50 лет, пишет журнал Parade.

По словам экспертов, правильный силуэт может иметь не меньшее значение, чем дизайн ногтей. Правильно подобранная форма может удлинить пальцы, смягчить общий вид рук и создать ухоженный вид без дорогостоящих средств или особых процедур.

"С возрастом эти тонкие изменения становятся еще важнее. Изменения текстуры, тона и эластичности кожи могут сделать определенные формы ногтей более резкими или выраженными, в то время как другие создают более сбалансированный эффект. Именно поэтому многие мастера маникюра рекомендуют со временем пересмотреть свою любимую длину ногтей - не кардинально, а небольшими корректировками, которые сделают все более утонченным", - говорится в публикации.

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Маникюр для женщин за 50 - какая форма ногтей в тренде

Как пишет журнал, наиболее удачный вариант, как правило, самый простой. По мнению экспертов по маникюру, существует определенное сочетание длины и формы, которое неизменно подходит женщинам старше 50 лет, потому что оно подчеркивает то, что уже есть, а не отвлекает от этого внимание. За таким маникюром легко ухаживать, он достаточно универсальный для повседневной носки и достаточно сдержанный.

"Форма ногтей может полностью изменить то, как воспринимаются руки… С возрастом предпочитаю делать общий образ более мягким и гармоничным с помощью правильно подобранной формы и длины ногтей", - отметила мастер маникюра и владелица салона Krystal Oh Salon в Нью-Йорке Кристал О.

По ее словам, более острые, длинные формы могут привлечь внимание к текстуре кожи рук, в то время как более мягкие, сбалансированные формы создают более плавный общий эффект.

"Это почти как контурирование, но для ногтей", - добавила эксперт.

Мастер маникюра и косметолог Kleo Kolor Бет Финк подчеркнула, что цель не обязательно в том, чтобы выглядеть моложе, а в том, чтобы выглядеть более утонченно. Более мягкие, округлые формы естественным образом удлиняют пальцы, но в конечном итоге, "лучший выбор - это всегда тот, который соответствует стилю".

По их мнению, оптимальная длина ногтей для женщин старше 50 лет - короткая или средняя длина в мягкой овальной или миндалевидной форме. Это универсально подходящий вариант

"Эта форма естественным образом удлиняет пальцы, при этом оставаясь аккуратной и не требующей особого ухода", - объяснила Кристал О.

Финк в свою очередь акцентировала, что длина чуть ниже кончиков пальцев, как правило, обеспечивает правильный баланс:

"Такие ногти выглядят ухоженными без всяких усилий".

Как говорится в публикации, причина такого успеха кроется в пропорциях. Слишком короткие ногти могут казаться короткими. Слишком длинные или острые - слишком громоздкими. Эта промежуточная длина в сочетании с мягко сужающейся формой создает едва заметный эффект удлинения, который выглядит естественно.

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