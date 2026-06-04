Запуск украинской баллистики по Москве: эксперт объяснил сложности создания ракеты FP-9

Надеюсь, что Украине удастся наладить производство собственной баллистики, сказал он.

Во всех странах Европы нет собственного производства баллистических ракет оперативно-тактического класса. Поэтому Украине приходится самостоятельно налаживать этот процесс, преодолевая все возможные препятствия. Об этом в эфире телеканала"Суспільне" сказал Олег Катков, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express.

В частности, его попросили оценить заявление компании Fire Point о том, что уже в конце этого лета украинские баллистические ракеты FP-9 могут полететь на Москву.

"Будем надеяться на это, потому что, во-первых, нужно понимать, что это очень сложно. Просто нужно знать, что во всей Европе – от Норвегии до Италии, от Португалии до Польши – нет собственных баллистических ракет оперативно-тактического класса", – подчеркнул Катков.

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По его словам, есть лишь очень незначительное количество французских межконтинентальных баллистических ракет для подводных лодок, но это оружие для Третьей мировой войны, поскольку оно способно нести ядерные заряды.

"А аналогов ATACMS, какого-то "Искандера", того самого российского, во всей Европе просто нет. Ни закупленного, ни собственного. Здесь невозможно сравниваться и говорить о том, что в Европе кто-то делает быстрее", – добавил Катков.

Он отметил, что Украина самостоятельно работает над созданием собственного вооружения. И поэтому видны те трудности, которые сопровождают такую сложную разработку.

Также эксперт добавил, что Fire Point говорят о первых испытательных пусках, которые должны состояться в конце лета – начале осени.

"Нужно понимать большую разницу между тем, что определенное вооружение выходит на испытания, их успешно завершают, и уже после этого начинается серийное производство. Между этими этапами есть довольно большие промежутки в деньгах и времени. Поэтому то, что ракета выходит на испытания – это очень позитивно с учетом всей сложности разработки баллистической ракеты, которая должна лететь на дальность 800 км и иметь очень мощную боевую часть", – пояснил Катков.

При этом он отметил, что очень спорным вопросом является то, сможет ли Россия сбивать украинскую баллистику. В РФ есть комплексы С-400, которые якобы должны перехватывать такие цели, но есть ряд видео, когда они не смогли сбить ракеты ATACMS. Комплексы С-400 тратили много ресурсов и промахивались.

Вместе с тем, по его убеждению, если в конечном итоге появится украинская баллистика, наше государство может получить огромные возможности для поражения российских предприятий военно-промышленного комплекса.

Перспективы украинской ракеты FP-9

Как сообщал УНИАН, соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что для баллистической ракеты FP-9 пока не хватает собственного двигателя. Его должны испытать в этом месяце, а затем перейти к тестовым полетам. Если запуски будут успешными, то украинские ракеты могут полететь на Москву уже этим летом или же самое позднее в начале осени.

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