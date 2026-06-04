В России впервые показали новый автомобиль 'представительского класса', но есть большой нюанс

Гордость российского автопрома оказалась переработанной версией китайского седана Hongqi H9, который выпускается с 2020 года.

На Петербургском международном экономическом форуме впервые представили автомобиль Senat 900, который сами россияне относят к представительскому классу. Об этом сообщают кремлевские СМИ.

Речь идет о седане, оснащенном трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Ранее в Сети можно было увидеть тизеры этого авто, которые давали лишь общее представление о новинке.

Сразу стоит сказать, что Senat 900 можно лишь условно назвать "российским". Фактически это локализованный и стилистически переработанный китайский Hongqi H9, который производят с 2020 года. Неудивительно, что новинка не вызвала ажиотажа.

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"Опять переклейка китайского шильдика", – пишет один из русскоязычных пользователей Сети.

По данным российских СМИ, салон у Senat 900 будет оригинальным, с серьезно доработанной шумоизоляцией и русифицированной мультимедийной системой. В ближайшие годы на этой платформе хотят создать несколько моделей авто.

Предполагается, что стоимость Senat 900 составит 12 млн рублей (более 160 тысяч долларов). Это вдвое дороже, чем стоит в России базовый Hongqi H9.

"То есть, Hongqi H9 стоит примерно 5,8 млн, а за его "локализованную" версию с "монументальной" решеткой радиатора нужно заплатить еще столько же? В чем тогда смысл?", – возмущается другой комментатор.

Как бы то ни было, россияне полны решимости наладить производство новинки. Предполагается, что первые автомобили на дорогах появятся уже этим летом.

Российские авто – последние новости

История с Senat 900 не уникальна. Почти все новинки российского автопрома последних лет оказались "копиями" китайских машин, которые уже давно присутствуют на рынке.

Полным провалом завершилась попытка россиян наладить выпуск флагманского кроссовера "Москвич 8". Сообщалось, что за первые две недели продаж в России приобрели лишь один такой автомобиль.

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