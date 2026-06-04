Энергетика будет базовой составляющей правительственной стратегии 'Экономика Будущего', - Игнатьев

Подготовка экономической стратегии Украины "Экономика будущего" проходит при активном участии экспертных и отраслевых сообществ, при этом энергетика определена одной из базовых составляющих будущей модели экономического развития страны, сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"Вчера состоялось поистине уникальное событие – узкое экспертное совещание под председательством заместителя министра экономики Украины Дарины Марчак. Говорили об "Экономике будущего" как о стратегической рамке экономического развития Украины, где энергетика является одной из составляющих. Экспертные и отраслевые сообщества активно вовлечены в процесс доработки общей экономической стратегии", – написал Игнатьев в Facebook.

По его словам, в ходе профессиональной дискуссии участники обсудили ключевые контуры нового экономического ландшафта Украины, в котором энергетика рассматривается как один из фундаментов экономической устойчивости и развития государства.

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Игнатьев отметил, что современная энергетика выходит за пределы традиционных вопросов генерации и поставки электроэнергии и охватывает формирование новой архитектуры рынка, интеграцию с европейскими энергетическими системами, развитие децентрализованной генерации, "зеленую" трансформацию, водородную экономику и повышение устойчивости сектора к вызовам в сфере безопасности.

Также участники совещания обсудили ключевые вызовы для отрасли, среди которых дефицит маневровых мощностей, рост нагрузки на энергосистему в пиковые периоды, необходимость модернизации инфраструктуры в условиях постоянных угроз и поиск эффективных механизмов финансирования восстановления и развития.

В то же время, по мнению председателя Совета УАВЕ, нынешний этап создает возможности для качественного перезапуска энергетического сектора Украины с акцентом на инновационность, гибкость и интеграцию в глобальные рынки.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Юлия Свириденко представила международному бизнесу проект экономической стратегии "Экономика будущего", которая при оптимистичном сценарии предусматривает годовой рост ВВП Украины на уровне 6%.

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