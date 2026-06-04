14-й полк СБС взял под огневой контроль Донецкий аэропорт и сорвал запуски 'Шахедов'

Украинские операторы дронов полностью разрушают аэродромную инфраструктуру РФ.

Украинские защитники взяли под огневой контроль территорию оккупированного россиянами Донецкого аэропорта, осуществив первую в современной истории операцию такого типа. Об этом сообщает 1-й Отдельный центр БпС Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БПЛА "Шахед". Наше подразделение планомерно уничтожает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным", – отмечается в сообщении.

В частности, украинские операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе.

Видео дня

"Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты", – отмечает 1-й Отдельный центр БпС.

Таким образом, благодаря поражению инженерной техники, топливных заправщиков и логистических узлов, украинские дронщики полностью деградируют аэродромную экосистему.

"Результат нашей работы – ликвидированные установки "Шахедов", уничтоженные строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества", – подчеркивается в сообщении.

Успех Сил беспилотных систем кроется в способности с минимальными ресурсами наносить врагу максимальный ущерб.

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ, – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами", – заявил ответственный за планирование операции Серафим "Фалько" Гордиенко, офицер 1 Отдельного центра СБС (14-й полк).

Донецкий аэропорт, ставший одним из символов российско-украинской войны после героической обороны украинских "киборгов" в 2014–2015 годах, остается важным военным объектом в тылу российских войск в Донецкой области. Контроль над его инфраструктурой позволяет противнику поддерживать логистику и осуществлять запуск беспилотников для нанесения ударов по украинским регионам.

Разрушение логистики врага

Как сообщал УНИАН, временно оккупированный город Горловка в Донецкой области теперь тоже находится под огневым контролем украинских защитников, а именно – 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Операторы БПЛА "Спалах" 28-й бригады все чаще наносят удары по логистике в тылу россиян. Под удары попадают грузовики, автомобили, квадроциклы и т. д.

412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины начала масштабную кампанию по уничтожению российской логистики на оккупированном юге.

Вас также могут заинтересовать новости: