Почему ваш питомец постоянно чешется: ветеринары назвали 5 неочевидных причин, помимо блох

Кошки и собаки тоже страдают от сезонной пыльцы, однако определить причину зуда бывает очень сложно.

С наступлением тепла от насморка и слезотечения страдают не только люди, но и домашние животные. Если ваш четвероногий друг начал подозрительно часто чесаться и лизать лапы, причина может кроться в обычном цветении, пишет BBC.

Как отмечают специалисты, путь к определению того, что именно вызывает дискомфорт у животного, часто превращается в длительный процесс.

В отличие от людей, которые из-за реакции на окружающую среду преимущественно чихают, у домашних питомцев симптомы чаще проявляются на коже в виде атопического дерматита. Постоянный зуд заставляет животных навязчиво лизать, грызть или кусать ноги или другие места на теле.

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Из-за этого на теле могут быстро образовываться так называемые "горячие точки" – покрасневшие участки, которые без своевременной помощи за несколько часов превращаются в серьезные поражения. Ветеринары отмечают, что хроническими ранами могут воспользоваться бактерии или дрожжи, что приведет к развитию болезненной инфекции. Кроме того, у кошек аллергия может провоцировать астму, а у собак – выделения из глаз и ушные инфекции.

Почему не стоит доверять онлайн-тестам

Когда животное страдает, владельцы часто поддаются соблазну заказать разрекламированные в социальных сетях коммерческие экспресс-тесты. Однако ветеринары предупреждают, что такие методы не работают, ведь во время проверок подобные тесты показывали наличие "аллергии" даже после анализа обычного мазка с меха плюшевой игрушки.

Специалисты предостерегают, что ни в коем случае нельзя самостоятельно давать животным антигистаминные препараты из собственной аптечки. Причина в том, что многие другие проблемы имеют схожие симптомы.

По мнению врачей, в первую очередь нужно исключить обычные кожные инфекции, а также проверить животное на наличие блох или клещей. Даже если собаку регулярно обрабатывают, хитрые паразиты могут временно перепрыгивать с других домашних кошек или ковров, вызывая сильную чувствительность к своей слюне.

В редких случаях, особенно у пожилых питомцев, сильный зуд может свидетельствовать о более серьезных метаболических заболеваниях.

Современное лечение

Если все очевидные факторы исключены, ветеринары советуют владельцам вести дневник, чтобы отслеживать сезонность вспышек. На данный момент не существует простого теста, который бы мгновенно отличал аллергическое животное от здорового. Для точного анализа ветеринарные дерматологи проводят внутрикожные тесты на выбритом участке кожи под седацией.

Как отмечают дерматологи, современные целевые лекарства действуют гораздо точнее, чем старые гормональные уколы, эффективно подавляя воспаление у большинства собак без значительных побочных эффектов.

Для полного решения проблемы существует аллергенно-специфическая иммунотерапия, которая постепенно десенсибилизирует иммунную систему питомца к конкретному раздражителю. Более того, в скором времени в ветеринарии ожидается большой сдвиг парадигмы: новые препараты, которые уже появились на рынке Японии и проходят сертификацию в ЕС, позволят сократить этот тяжелый курс лечения с года до всего шести недель.

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