В Иране сняли запрет на Twitter и Facebook

До этого прямой доступ к сайтам этих сервисов был закрыт, и воспользоваться сайтами могли только специалисты в области интернета, сообщает Russia Today со ссылкой на The New York Times.

Прямой доступ к Twitter и Facebook был открыт без официального объявления со стороны властей. Пользователи сравнивают решение об отмене блокировки с падением Берлинской стены.

Остается неясным, кто именно принял решение о снятии запрета на доступ к Twitter и Facebook, но большинство граждан республики благодарят за это нового президента Хасана Роухани.

«Спасибо Роухани», - пишет в Facebook пользователь по имени Нима.

Запрет на соцсети

Власти Исламской Республики Иран ограничили доступ граждан к социальным сетям после того, как весной 2009 года оппозиционеры использовали Facebook для организации антиправительственных митингов. После того, как правительство подавило волнения, прямой доступ к социальным сетям был закрыт.

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Для того, чтобы попасть на свои сайты, иранцам приходилось использовать так называемые «виртуальные сети», которые позволяли им получить временные цифровые адреса вне Ирана и обойти блокировку.

Отмена запрета на пользование социальными сетями стала частью неофициальной предвыборной программы Хасана Роухани. Вскоре после его вступления в должность иранские власти начали новую политику в отношении интернета. Все 15 министров правительства завели аккаунты в Facebook.