Встреча президентов США и Ирана может состояться впервые с 1979 года

Дипломатические отношения между Вашингтоном и Тегераном были разорваны 7 апреля 1980 года после победы в стране Исламской революции. С конца 1979 года лидеры двух стран не учавствовали в совместных мероприятиях. Но такая встреча могла бы стать продолжением диалога между президентом США Бараком Обамой и его иранским коллегой Хасаном Рухани, в конце прошлой недели они начали обмен письмами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Президент США ранее говорил, что после обмена посланиями с иранским коллегой хочет задействовать потенциал Тегерана для стабилизации обстановки в Сирии. Кроме того Обама добавил, что угроза применения силы в Сирии и последующий переход к дипломатическим мерам посылает Тегерану сигнал о возможности решения иранской ядерной проблемы.

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Иранский президент не давал комментариев по поводу возможной встречи в Нью-Йорке. В свою очередь министр иностранных дел Джавад Зариф заявлял, что представители США и Ирана не будут проводить прямые переговоры на полях заседания ГА ООН. Однако после уточнил, что подобное мероприятие все же возможно, если Белый дом освободится от давления группы, действующей в интересах третьей страны.