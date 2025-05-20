Ключ к отсутствию ссор между пассажирами в самолете – вежливое обращение.

Практически ни один авиарейс не обходится без споров между пассажирами, которые порой даже доходят до драк. Одна из главных причин для возникновения конфликтных ситуаций – откидывающиеся спинки кресел.

Эксперт по этикету Диана Готтсман из Protocol School of Texas рассказала, в каких случаях уместно откидывать свое кресло назад, и как сделать это так, чтобы не спровоцировать большую ссору.

"Я понимаю, что вы хотите чувствовать себя комфортно на своем месте. Однако, когда кто-то откидывает спинку сиденья, он должен хотя бы посмотреть назад, чтобы убедиться, что не стесняет чьи-то длинные ноги. Будьте уважительны к другим пассажирам. В самолетах, как правило, очень мало места, и вежливо откидыться с соблюдением правил этикета", – подчеркивает Диана в разговоре с The Independent.

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По ее словами, существенно снизить риск вспышки гнева у пассажира позади вас можно, предварительно повернувшись к нему и сообщив о своем намерении отклонить спинку кресла.

Впрочем, эксперт также предупреждает, что стоит быть готовыми к негативной реакции.

"Если пространство кажется тесным, а вы летите коротким рейсом, действуйте по своему усмотрению. Если это ночной рейс, это, безусловно, другое соображение, где откидывающееся сиденье является ожиданием", – отмечает она.

Но независимо от продолжительности полета или времени суток Диана подчеркивает, что пассажиры не должны откидываться во время подачи напитков или еды "по очевидным причинам".

"Помните, сиденье не является вашей личной собственностью и не является креслом-реклайнером в вашей гостиной. То, что вы можете откидываться, не означает, что вы должны это делать", – пояснила эксперт.

В то же время, Диана дала пару советам и тем пассажирам, которые возражают против того, чтобы человек спереди откидывал свое сиденье.

"Вы, конечно, можете сказать, если кто-то просит: "Я бы предпочел, чтобы вы не откидывались", – говорит она, но подчеркивает, что "важно думать о том, как отреагирует другой человек", и нет гарантии, что это будет спокойно.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние годы многие популярные авиакомпании незаметно отказываются от откидывающихся сидений в самолетах, чтобы избежать споров на борту.

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