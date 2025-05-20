Андрей Сибига призвал ЕС к дипломатической мобилизации.

Европейский союз должен снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе перед заседанием Совета министров иностранных дел блока.

Он отметил, что ЕС должен "выйти за пределы 17-го пакета санкций против РФ".

"Предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов", - отметил министр.

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Сибига отметил необходимость усиления давления на Россию, поскольку Путин доказал, что хочет войны.

"Путин продолжает эту войну - он хочет войны. Именно поэтому мы должны усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию... Европе необходима полная дипломатическая мобилизация, чтобы сдержать российскую агрессию и восстановить мир на континенте", - добавил министр, отметив, что Украина не является препятствием на пути к завершению войны.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

На этой неделе ЕС предложит министрам финансов G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы.

ЕС готовит новый пакет ограничений против РФ, который может предусматривать расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота". Под санкции также могут попасть банки третьих стран, которые поддерживают военные усилия Москвы.

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