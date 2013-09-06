Солистку оперы могут уволить после фраз о "быдле" в украинских школах





"Человек, работающий в Национальном оперном театре, не имеет права так высказываться, и даже так думать, - заявил главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко в эксклюзивном комментарии LB.ua. - Она (Екатерина Абдуллина - прим. ред.) живет и работает в Украине, ее работа оплачивается украинской культурой и украинским государством", - говорит главный режиссер Национального оперного театра Анатолий Соловьяненко, передает LB.ua.

По мнению Анатолия Соловьяненко, работай Абдуллина в Большом театре в Москве, или же в Венской опере, ее карьера после подобных высказываний была бы поставлена под угрозу.

Вместе с этим, Национальная опера, по словам главного режиссера, будет искать законные способы применить санкции против Абдуллиной, вплоть до увольнения из театра. "Но я считаю, что после таких заявлений она должна сама придти и написать заявление об уходе", - говорит Соловьяненко.

"Она не имеет морального права работать в Национальной опере Украины", - подытожил он.

Напомним, в ночь на пятницу в украинском сегменте социальной сети Facebook распространился скриншот с комментарием солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной в одном из обсуждений на тему русского языка.

"Отдала ребенка в русскую гимназию и еще ни разу не пожалела. Все предметы по русски все предельно ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка я даже плакала. По русски очень красиво говорили старшеклассники. Пели и читали стихи. Да вобщем то контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ. В первом классе 3 раза в неделю укр мова, и выпускники разговаривают на ней куда лучше чем выпускники укр школ. Я рада, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла, - написала Абдуллина.

Позже скандальный комментарий певицы на Фейсбуке был удален.