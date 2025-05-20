Бюджетные смартфоны Samsung начали получать Android 15: проверяйте обновления

На обновление могут рассчитывать минимум пять моделей.

Несмотря на то, что на горизонте уже маячит релиз One UI 8 на базе Android 16, Samsung все еще продолжает развертывание обновления One UI 7 (Android 15) для своих смартфонов. Теперь дошла очередь дошла до серии Galaxy A.

Профильный ресурс SamMobile сообщает, что модели Galaxy A55, Galaxy A54 и Galaxy A35 получили обновление One UI 7 в Европе. Размер загрузки составляет около 3,6 ГБайт, а в обновлении также содержится патч безопасности за апрель 2025 года.

Если вы находитесь в Европе и еще не получили уведомление об обновлении, вы всегда можете вручную проверить наличие апдейта, перейдя в раздел "Настройки" > "Обновление ПО" > "Загрузка и установка".

Видео дня

В Южной Корее обновление получают пользователи Galaxy A15 и Galaxy A16. Эти модели дебютировали с предустановленной One UI 6.1 (Android 14) и для них это первое серьезное обновление операционной системы. Ожидается, что мировой релиз для A15 и A16 состоится в ближайшей недели.

One UI – фирменная оболочка всех устройств Samsung. Обновления выходят стабильно каждый год, но в 2024 году что-то пошло не так и развертывание финальной версии One UI 7 началось только в мае 2025-го.

Что касается One UI 8, ее должны выпустить в середине июля вместе с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Потом ожидается релиз версии 8.5. Совершенно точно обновление не придет на смартфоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

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