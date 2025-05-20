На днях СБУ сообщила об уничтожении радиолокационных станций (РЛС) на "вышках Бойко" в Черном море. Это не первая такая операция, и, видимо, не последняя.

Можно смоделировать, как это происходит: к "вышкам" подходят безэкипажные катера, поднимают FPV-дрон, он подлетает, облетает со всех сторон, дает разведданные, что где находится. Затем поражает конкретные огневые точки, которые там были, пулеметы вместе с личным составом. Потом подходит дрон-камикадзе, взрывает это все, это сооружение, и оно горит. И так - до следующего раза...

Дело в том, что война на море - это перманентный, непрерывный процесс. Где-то там движется противник - мы движемся тоже. Они смотрят, что мы делаем. Мы видим, что делают они.

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У нас также есть сеть радиолокационных станций, сеть воздушных дронов, в том числе "Байрактаров", которые активно работают над морем.

Кстати, противник их прекрасно видит, но ничего не может сделать. Во-первых, для них далеко. Во-вторых, россияне не решаются рисковать авиацией, особенно после того, как мы уничтожили с катеров два их самолета.

Также, когда мы планируем те или иные операции, присоединяются и безэкипажные катера - с пулеметами, чтобы отбиваться от вертолетов, с зенитными ракетами (на всякий случай), а также - самолеты, если будет возможность и необходимость... А под их прикрытием работают другие дроны, которые имеют другие задачи. Например, обстреливать объекты - катера, корабли противника - на берегу, или ставить мины. В свое время мы минировали вход в Севастопольскую бухту и очень успешно, и не факт, что мы не делаем этого сейчас.

То есть все, что, по классике жанра, можно было бы поручить Военно-морскому флоту, могут решать безэкипажные катера под прикрытием соответствующего "зонтика" - ракетного и пулеметного - на других катерах, которые их будут сопровождать. Вот, примерно так все это выглядит.

Что же касается операции по "вышкам Бойко" с уничтожением РЛС, значение таких объектов определяют несколько составляющих. Так, поражение РЛС действительно влияет на планы россиян по влиянию на наше судоходство. Ведь именно с "вышек Бойко" они контролируют обстановку в северо-западном участке акватории Черного. Именно там, где проходит наш "зерновой коридор" и где мы ранее прорвали российскую блокаду, введенную с начала открытого вторжения. Такой контроль давал врагу возможность планировать удары. То есть, они видели, когда судно идет в направлении Одессы и когда оно оттуда выходит.

Также "вышки Бойко" россияне использовали как средство дальнего наблюдения по Крыму.

То есть, если бы они увидели с помощью радиолокации, установленной на "вышках", наши безэкипажные катера, то предпочли бы предотвратить наши операции у берегов полуострова.

Важно понимать, что такие операции делают врага слепым. Учитывая, что здесь нет возможности использовать самолеты радиолокационного дозора (два мы сбили, два - уничтожили на земле, поэтому осталось пять или шесть на всю РФ), они вынуждены ставить те же РЛС "Нева". Самолеты они используют издалека, чтобы контролировать обстановку в глубине территории Украины на 300-400 километров. А "Нева" - это небольшая станция - дешево и сердито. Но лучше, чтобы ее там не было. И, вот, сейчас ее там нет.

Можно ли использовать все те силы и средства, которые задействованы для уничтожения вражеских РЛС, для уничтожения Крымского моста? К сожалению, нет. Крымский мост - это капитальное сооружение. Там нужно использовать другие средства и другие ракеты. Более того, мы уже попадали в него ракетами. Но он сделан из прочных железобетонных конструкций, которые пробиваются таким оружием, но взрывной части недостаточно для того, чтобы мост разрушить. Даже в прошлом году "Малыши" из 800 килограммов взрывчатки, когда попали в него, только его повредили. Этого оказалось недостаточно.

Владимир Заблоцкий, капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт группы Defence Express