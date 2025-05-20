Как бы иногда не казалось, что все очень плохо - ситуация быстро может измениться.

Наверняка вы встречали человека, которому будто бы всегда везёт. Что бы ни случилось, жизнь словно складывается в его пользу. Такие люди притягивают лучшие сценарии и результаты — как будто по волшебству. Они легко проявляют всё лучшее, что может дать жизнь, просто оставаясь собой.

Астрологи рассказали Parade, в каких трёх месяцах рождения чаще всего рождаются по-настоящему везучие люди.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Май

Люди, рождённые в мае, обладают уникальной гибкостью ума, тела и духа. Благодаря своей магнетической харизме и обаянию они легко располагают к себе окружающих. Их притягательность, креативность и открытость помогают им привлекать удачные возможности.

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Если что-то идёт не по плану, это всего лишь знак судьбы, побуждающий их к ещё более ярким перспективам.

Такие ситуации часто быстро оборачиваются в их пользу. Энергия мая связана с изобилием, ростом и вдохновением, поэтому рождённые в этом ярком месяце воспринимают жизнь с оптимизмом и лёгкостью.

Июль

Рождённые в июле излучают природную уверенность в себе, дополненную эмоциональным интеллектом. Их глубокое сочувствие, эмпатия и тонкое понимание людей помогают им легко притягивать любовь, душевную близость и удачу.

В личной жизни они часто становятся центром круга общения, легко заводят романтические отношения и находят возможности для значимых связей. Это приводит к важным личным прорывам. Их обаяние также оказывает позитивное влияние на профессиональные отношения — люди охотно поддерживают их цели и стремления. Они умеют налаживать связи с теми, кто может помочь воплотить их мечты в реальность.

Декабрь

Рождённые в декабре обладают впечатляющей трудоспособностью и врождённым везением. Их широкий взгляд на жизнь сочетается с активным стремлением к успеху, что приводит к выдающимся результатам. Их притягательность основана на стойкости, решимости и глубокой приверженности своим целям и семье.

Они умеют точно рассчитывать время, принимают взвешенные риски, и это чаще всего приводит к росту, а не к застоям. Люди, рождённые в этот переходный период, умеют использовать инерцию и двигаться вперёд с полной уверенностью в своих силах.

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