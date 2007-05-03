Россия отказалась от эстонских конфет

Российские торговые розничные сети отказались от закупки продукции крупнейшей в Эстонии кондитерской фабрики Kalev.

Как сообщил РИА Новости представитель компании Юринат - официального дистрибьютора конфет Kalev, накануне основные заказчики этой продукции ОАО Седьмой континент и Федеральная сеть Вестер отказались от закупок и намерены вернуть остатки продукции из своих супермаркетов.

"Пока отказов от мелкой розницы не последовало. Однако мы, в свою очередь, приостановили отгрузку продукции с фабрики", - отметил представитель Юринат.

Впоследствии помимо Седьмого континента розничные сети Копейка и Самохвал заявили о прекращении продажи эстонских товаров.

Ранее мэрия Москвы распространила официальное заявление мэра столицы Юрия Лужкова, в котором он призывает государственные и муниципальные организации России заморозить все финансовые и экономические отношения с Эстонией, власти которой приняли решение перенести памятник советским воинам в Таллине.

В начале апреля с подобным призывом выступил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов. Он призвал россиян отказаться от покупок эстонских товаров и посещения этой страны для отдыха, "выразив тем самым свое отношение к данной недружественной акции эстонских властей".