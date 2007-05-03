ЮНЕСКО: 2006 год стал самым кровавым для журналистов

2006 год стал самым кровавым для журналистов – убито более 150 работников средств информации.

Как сообщили УНИАН в Центре Новостей ООН, об этом заявив в своем послании по случаю Всемирного дня свободы печати Генеральный директор ЮНЕСКО Коитира МАЦУУРА.

К.МАЦУУРА подчеркнул, что насилие в отношении представителей СМИ представляет сегодня одну из наибольших угроз для свободы выражения мнений. Он призвал международное сообщество активизировать усилия, направленные на обеспечение безопасности журналистов и подчеркнул, что государства должны покончить с атмосферой безнаказанности, в которой совершаются преступления против представителей СМИ.

«Правительства должны выполнять свою обязанность по обеспечению того, чтобы в отношении преступлений против профессиональных работников средств информации проводились расследования, а их виновники подвергались судебному преследованию», — заявил К.МАЦУУРА. Глава ЮНЕСКО подчеркнул, что в последнее десятилетие наблюдается резкий рост насилия в отношении журналистов и других профессиональных работников средств информации. В частности, во многих странах мира эти категории лиц подвергаются преследованиям, нападениям, содержатся в заключении и становятся жертвами убийц.

К.МАЦУУРА заявил, что 2006 год был сам кровопролитным для журналистов. Так, было убито более 150 работников средств информации. Сотни других представителей СМИ подвергались арестам, угрозам или нападениям из-за своей работы. Глава ЮНЕСКО подчеркнул, что журналистская деятельность никогда прежде не была столь опасной, особенно, в зонах конфликтов. Он добавил, что наихудшим примером этого является Ирак, где за последний год было убито 69 работников средств информации. С начала конфликта в апреле 2003 г. в этой стране погибло свыше 170 представителей СМИ. Глава ЮНЕСКО подчеркнул, что никогда в истории не отмечалось столь крупномасштабной гибели журналистов.

«Те, кто рискует своей жизнью ради представления независимой и надежной информации, заслуживают нашего восхищения, уважения и поддержки. Они лучше других понимают, что средства информации вносят значительный вклад в процессы подотчетности, восстановления и примирения», - говорится в послании.

В нем подчеркивается, что рост насилия в отношении журналистов является, пусть даже трагическим, но свидетельством важности средств информации для современных демократий. «Безопасность журналистов - это вопрос, который затрагивает всех нас. Любая агрессия против журналиста является посягательством на наши самые фундаментальные свободы. Без базовой безопасности невозможно пользоваться свободой прессы и свободой выражения мнений», - отметил К.МАЦУУРА.