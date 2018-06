Родственникам запретили открывать гроб с телом Литвиненко

Александр Гольдфарб - близкий друг скончавшегося в Лондоне Александра Литвиненко – 2 декабря заявил, что следы полония-210 (радиоактивного вещества, которым был отравлен бывший офицер ФСБ) обнаружили в организме его супруги Марины Литвиненко.

В пятницу вечером поступили сообщения о признаках отравления полонием-210 Марио Скарамеллы. встречавшегося с Литвиненко в день его отравления. В настоящий момент Скарамелла и Марина Литвиненко госпитализированы в одну из лондонских больниц, где проводится расширенное обследование. По предварительным данным, в теле Скарамеллы присутствует «значительное количество» радиоактивного элемента, поэтому британская полиция говорит об «отравлении» опасным веществом. При этом, как сообщил телеканал Sky News, не уточняя источников своей информации, у Скарамеллы отсутствуют симптомы отравления, которые показывал Литвиненко сразу после отравления. Ранее сам Скарамелла заявлял Associated Press, что прошел все тесты, и в его организме ничего найдено не было.

Результаты состоявшегося вчера вскрытия тела Литвиненко обещают обнародовать примерно через две недели, сообщает Газета.ру. В ближайшие часы тело Литвиненко отдадут его родственникам в контейнере, который нельзя будет открывать из-за возможного распространения радиации. Похороны Литвиненко пройдут, вероятнее всего, на следующей неделе в Лондоне, сообщает The Times.

У Скотланд-Ярда появилась основная версия в деле об отравлении экс-агента ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщил The Guardian источник, близкий к следствию, есть веские основания полагать, что Литвиненко отравили некие неподконтрольные российским властям люди. Британская News of the World высказывается еще конкретнее – речь идет о ветеранах российских спецслужб, входящих в группу «Достоинство и Честь», возглавляемой полковником Валентином Величко (по всей видимости, также сотрудником ФСБ в отставке). Более того, издание утверждает, что знает точное имя убийцы Литвиненко.

«Мы назовем лишь его имя – Игорь. Это 46-летний эксперт по секретным операциям. Его рост - 180 см. У него черные с проседью волосы, он прихрамывает, владеет дзюдо, прекрасно говорит по-английски и португальски. В настоящее время, предположительно, скрывается в Италии».

The Guardian добавляет, что киллеры, видимо, прибыли в Лондон с группой болельщиков ЦСКА на матч с «Арсеналом» в Лондоне.