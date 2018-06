Литвиненко обвинил в своей смерти Путина

Стало известно содержание предсмертной записки бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося 23 ноября в лондонской больнице, сообщает Лента.ру. В документе, написанном под диктовку незадолго до смерти Литвиненко, вся ответственность за его смерть возлагается на президента РФ Владимира Путина.

Отец Литвиненко Вальтер также обвинил Кремль в смерти своего сына. "Рука Москвы достала его и в Лондоне, где он был так счастлив", - заявил Вальтер Литвиненко, отец бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в прямом эфире канала CNN. Отец покойного пообещал увековечить память о своем сыне, когда рухнет "бессовестный режим". По его словам, перед смертью Литвиненко сказал: "Эти сволочи меня достали..." (The bastards got me...).

Между тем BBC News передает, что в записке, зачитанной другом покойного Александром Гольдфарбом лишь говорится, что эти слова обращены "к человеку, который несет ответственность за мое нынешнее состояние". "Вы преуспели в том, чтобы я замолчал, но эта тишина стоит многого. Вы показали себя варварским и безжалостным, именно таким, каким Вас изображают ваши критики", - говорится в записке.