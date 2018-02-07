Хакеры слили очередную порцию интимных снимков звезды "Голодных игр" (фото)

Дженнифер Лоуренс снова оказалась жертвой слива интимных фото хакеров.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снова оказалась жертвой слива. Более чем откровенные фотографии появились на просторах сети и вызвали бурное обсуждение.

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На одном из фото актриса запечатлена после сексуальных утех. Из одежды на ней только приспущенный бюстгальтер и юбка. На втором фото звезда позирует, стоя одним коленом на диване, абсолютно обнаженной. Снимки вызвали неоднозначную реакцию, при этом насколько они реальны - остается загадкой.

Жертвой хакерской атаки Лоуренс впервые стала в 2014 году. Тогда ее «горячие» фото были украдены со всех мобильных устройств и слиты в Сеть. Комментировать скандальные публикации тогда актриса отказалась, позже она призналась, что так и не поняла, что произошло, хотя было неприятно понимать, что ее тело рассматривают миллионы жителей планеты.