Исследование: интернет сделал работу в секс-индустрии намного безопаснее

Проститутки и другие работники секс-индустрии в один голос утверждают, что интернет сделал их бизнес намного более безопасным, поскольку больше им не нужно слоняться по улицам в поисках клиентов. Таковы результаты крупнейшего из когда-либо проводившихся в Британии исследования индустрии интернет-секса, продолжавшегося два года.

Как сообщает Би-би-си, авторы исследования, проведенного совместно университетами Лестера и Стратклайда, предупреждают, что уход индустрии секс-услуг в интернет принес с собой новые риски: там секс-работники более уязвимы для оскорблений, угроз и нежелательных домогательств. Кроме того значительно повышается риск того, что о "стыдной работе" узнают друзья или родственники.

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В ходе исследования ученые опросили более 640 секс-работников и около 1500 клиентов: и те и другие сошлись во мнении, что интернет и цифровые технологии полностью изменили индустрию секс-услуг. Более того, 60% секс-работников заявили, что вообще не стали бы оказывать интимные услуги, если бы не могли искать клиентов в сети.

Одна из участниц исследования рассказала, что такая работа с гибким графиком дает ей возможность проводить время с двумя детьми и при этом обеспечивать семью. В то же время, из-за того, что такой "способ заработка не соответствует чьим-то представлениям о нравственности", ей приходилось сталкиваться с угрозами, шантажом, ее дважды выселяли из разного жилья.

Реклама интим-услуг в интернете в Британии не запрещена законом, а в последнем отчете британского МВД число работников секс-индустрии в стране оценивается примерно в 60-80 тысяч человек.

При этом, как рассказала руководитель агентства Strictly Models, предоставляющего моделей для вебкам-платформ, большую часть времени моделям не нужно даже раздеваться, ведь есть много одиноких людей, которые просто хотят с кем-то поговорить.

По последним данным, уличная проституция составляет на сегодняшний день лишь 3% всего рынка секс-услуг, подавляющее же большинство секс-работников ищут клиентов в интернете.

В исследовании отмечается, что новые технологии сделали предоставление интим-услуг более гибким и мобильным, что способствовало притоку в индустрию новых людей.

В то же время, более 80% секс-работников утверждают, что в том или ином виде сталкивались в ходе работы с нарушением закона. Две трети опрошенных за последние пять лет хотя бы раз подвергались запугиванию или домогательствам, а половина принявших участие в исследовании боятся, что о характере их работы кто-то без спросу расскажет их друзьям или родственникам.

Как утверждают авторы доклада, полиция зачастую реагирует на жалобы и заявления секс-работников недостаточно эффективно, предпочитая борьбу с уличной проституцией и торговлей людьми.

Как сообщал УНИАН, в столице Кубы восстановят сеть "отелей любви".