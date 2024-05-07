По мнению эксперта, в случае захвата Часового Яра, Россия сможет взять под огневой контроль четыре ключевых населенных пункта Донецкой области.

Битва за Часов Яр имеет стратегическое значение как для Сил обороны Украины, так и для российских оккупантов, заявил в интервью NV военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Фактически, в Часовом Яру решается вся битва за Донбасс. Ведь контроль над Часовым Яром - это не просто тактическое преимущество. Контроль над этими господствующими высотами - это огневой, а в перспективе и полный контроль над большой густонаселенной агломерацией. То есть, это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Четыре крупных города. Их судьба решается в Часовом Яру", - сказал Дикий.

Он также добавил, что в случае потери Часового Яра, Украина будет вынуждена провести эвакуацию гражданского населения из этих населенных пунктов.

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"Сейчас они являются прифронтовыми, а станут фактически зоной боевых действий. Как максимум - не факт, что мы эти города удержим. Для того, чтобы сейчас усилить давление на Часов Яр, по западным источникам, сейчас идет работа по переброске двух десантных дивизий из района Роботино. Это мне выглядит очень логичным и последовательным. Им критически нужен Часов Яр, это действительно о стратегии", - пояснил Дикий.

Российско-украинская война продолжается: последние новости

Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил, что РФ сосредоточила основной удар на Покровском и Кураховском направлениях.

По мнению Foreign Policy, задержка одобрения помощи Украине в США подорвала способность украинских войск воевать. Из-за этого Россия начала чувствовать, что она побеждает.

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