По данным журналистов, к этому причастен Китай.

В Великобритании заявили о взломе базы Министерства обороны, которая содержит личные данные военнослужащих.

Правительство прямо не называет причастную к взлому страну, но, по данным Sky News, речь идет о Китае. Хакеры атаковали систему расчета заработной платы действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.

Сегодня о масштабной утечке данных расскажут членам парламента, также ожидается выступление министра обороны Гранта Шаппса. Китай могут обвинить в двух или трех попытках взлома сотрудников Минобороны.

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Отмечается, что министерство в течение последних 72 часов усиленно работало, чтобы понять масштаб взлома.

Китайские кибератаки: последние новости

Напомним, в апреле директор Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки Кристофер Рэй заявил, что связанная с правительством Китая группа хакеров Volt Typhoon иммет доступ к компьютерным сетям компаний критического сектора. По его словам, они могут нанести "сокрушительный удар" в походящий момент.

Прошлым летом СМИ сообщали, что другая хакерская группа из Китая получила доступ к учетным записям электронной почты около 25 организаций в Западной Европе.

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