По стопам Вайнштейна: СМИ сообщили о сексуальных домогательствах в Европарламенте

Евродепутаты с негодованием отреагировали на публикацию в британской газете The Sunday Times, сообщившей о якобы имевшихся в Европарламенте случаях сексуальных домогательств.

Так, представитель фракции "зеленых", немецкий политик Терри Райнтке (Terry Reintke) в понедельник, 23 октября, заявила, что подобного рода притеснения на рабочем месте - ужасный пример превышения служебных полномочий, передает DW.com.

Она призвала всех, кто мог подвергнуться подобным посягательствам, уведомить о них профильную комиссию законодательного органа ЕС.

Депутат от австрийских "зеленых" Моника Вана в свою очередь подчеркнула, что каждый подобный "случай должен быть расследован".

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни отметил, что "шокирован и возмущен" подобными обвинениями. Он добавил, что руководство Европарламента незамедлительно займется этой проблемой.

Одной из первых о возможных сексуальных домогательствах в представительном органе ЕС сообщила The Sunday Times. По ее данным, в числе тех, кто находится под подозрением - минимум два немецких депутата.

В СМИ подобные разоблачения стали появляться после того, как голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в приставаниях и сексуальных домогательствах к женщинам на протяжении десятилетий.

В недавних публикациях газеты The New York Times и журнала The New Yorker по меньшей мере 30 женщин, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и Азия Ардженто, открыто заявили о том, что Вайнштейн к ним приставал. По меньшей мере, четверо женщин обвинили его в изнасиловании.