Красивые перламутровые облака состоят из кристалликов льда и очень тонкие.

Над украинской полярной станцией "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, полярники зафиксировали редкое явление - перламутровые облака.

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, это одно из невероятно красивых и достаточно редких атмосферных явлений. За год работы на станции "Академик Вернадский" их можно увидеть несколько раз, преимущественно - зимой, и именно такая недавно возможность выпала участникам 30-й УАЭ, которые сфотографировали мистическую картину.

Ученые объясняют: уникальность этих облаков в том, что, во-первых, они стратосферные. То есть в отличие от большинства облаков, которые живут во "влажной" тропосфере - нижнем слое атмосферы, перламутровые формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере. Во-вторых, они состоят из кристалликов льда и очень тонкие. Поэтому днем, на фоне рассеянного света, их почти не видно.

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"А вот когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, то свет отражается от кристалликов так, что возникает оптический эффект иризации. Благодаря этому на облаках проявляется насыщенная игра цветов", - рассказали ученые.

Возникновение перламутровых облаков связывают с горными волнами. Как уточняют ученые, когда поток воздуха в тропосфере натыкается на высокий горный хребет, то "идет" вверх, огибает его и "падает" вниз. Таким образом образуется волна. Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не превышает 7-8 км, верхушка волны попадает в стратосферу. Там под действием очень низких температур (-50° С и ниже) влага быстро превращается в кристаллики льда.

Кроме того, образование необычных облаков связывают с сильными тропосферными циклонами.

Украинские полярники сфотографировали очень необычный айсберг - подробности

Как писал УНИАН, украинские полярники нашли айсберг, похожий на белый сэндвич с синей прослойкой. Интересная ледяная глыба когда-то была частью ледника на суше, в то время в нем образовалась трещина, которая заполнилась талой водой и замерзла. Это и стало синей прослойкой. При этом тогда трещина проходила вертикально, но потом кусок откололся и перевернулся.

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк предполагает: материнский ледник странного айсберга был малоподвижен, потому что трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации. Именно поэтому вода, которая заполнила трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и склеить расколотые половинки.

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