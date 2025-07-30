Актриса призналась, свободно ли ее сердце.

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые назвала актера-воина Андрея Фединчика своим "бывшим мужем" и рассказала о своем эмоциональном состоянии после развода.

"Я готова об этом говорить. Конечно, я не могу сказать, что я все пережила в своей душе… Я не могу сказать, что у меня в жизни все гладко, все супер, что я счастливая летаю. Но я каждый день встаю с улыбкой и благодарю Бога за свою жизнь. Могу с уверенностью сказать, что я. счастлива", - отметила она в комментарии "Люкс ФМ".

Денисенко добавила, что готовит интервью по этой теме.

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Также актриса призналась, что пока не начала новых отношений: "Я много работаю. Все свое свободное время я уделяю здоровью или сыну. На личную жизнь у меня времени нет".

"Мой бывший муж Андрей Фединчик говорит, что я избаловала сына своей женской нежностью и любовью... Но мне кажется, что я закладываю в него, что женщина может заботиться", - добавила актриса.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае текущего года после восьми лет брака. В своем иске актриса указала и причину расставания. В документе отмечалось, что у пары исчезли чувства.

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