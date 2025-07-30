Прогнозы не такие оптимистичные: эксперт раскрыл ситуацию возле Покровска

Сейчас враг начинает нависать над Покровско-Мирноградской агломерацией.

На сегодня особая угроза и опасность есть на Покровском направлении. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

"Я был определенным оптимистом, что врагу не удастся взять Покровск (Донецкая область) до конца этого года или до осени, но, к сожалению, сейчас нельзя быть настолько оптимистичным, поскольку в последний месяц противник продвинулся со стороны того вклинения, которое он образовал весной между Покровском и Константиновкой. И сейчас враг начинает нависать над Покровско-Мирноградской агломерацией", - подчеркнул Попович.

Он отметил, что россияне пытаются перерезать логистику в Покровск:

Видео дня

"Если им это удастся, то будет очень трудно этот город удержать. Главным преимуществом врага является то, что он там нас численно сильно превосходит".

По его словам, также непростая ситуация возле Константиновки (Донецкая область).

"Там враг пытается обойти, зайти за водохранилище Клебан - Бык и если это удастся, то враг будет угрожать пригороду Константиновки самой", - подчеркнул Попович.

При этом добавил, что такие маневры противника будут нести угрозу и для украинских военных, которые обороняют Часов Яр.

Война в Украине - главные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным аналитического проекта DeepState по состоянию на 30 июля, враг имеет продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Российские войска продолжают наступать на фронте и за минувшие сутки им удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах.

Враг имел успех у Разино, Александрограда и в Яблоновке в Донецкой области, также продвинулся вблизи Темировки в Запорожской области.

Кроме того, в DeepState сообщают, что враг имел достижения на границе Днепропетровской области - зафиксировано продвижение россиян возле села Малиевка.

Вас также могут заинтересовать новости: