В пгт Дидилов ввели карантин из-за обнаружения американской белой бабочки - вредителя, который угрожает сотням видов деревьев и кустов.

В поселке городского типа Дидилов, что на Львовщине, впервые зафиксирован очаг опасного карантинного вредителя - американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury). Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

На пораженной территории площадью 0,325 га введен карантинный режим, соответствующее решение принял председатель Львовской РГА.

Чем опасна американская белая бабочка?

"Это опасный карантинный вредитель, завезенный в Европу из Северной Америки. Его гусеницы повреждают более 300 видов деревьев и кустов", - отметили в Госпродпотребслужбе.

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Под угрозой такие растения как яблоня, груша, шелковица, слива, орех, вишня, сирень, клен, а также другие плодовые и декоративные насаждения. Гусеница объедает листья деревьев до полного уничтожения зеленой массы.

Признаки поражения:

паутинные гнезда на ветвях;

большое количество белой или желтоватой гусениц;

полное обгрызание листьев;

быстрое образование новых колоний.

Одна самка откладывает до 2000 яиц, образуя 1-2 поколения в сезон, что обеспечивает быстрое распространение вредителя.

Как распространяется и как бороться

Бабочка зимует в виде куколок в коре деревьев, почве или сооружениях. Весной вылетает и быстро размножается. Распространение возможно через посадочный материал, транспорт или ветром.

Рекомендуемые меры борьбы:

обрезка и сжигание зараженных ветвей;

санитарная очистка деревьев;

обработка инсектицидами в безветренную погоду;

регулярный мониторинг насаждений.

"Если вы заметили подозрительную гусеницу или паутину - немедленно обратитесь в Госпродпотребслужбу или местные власти", - призывают специалисты.

Опасные вредители в Украине

Напомним, что в южных районах Украины наблюдается нашествие саранчи. Но использовать против нее токсичные химические препараты нельзя.

В Украине много птиц - от воробьев до хищных птиц - которые едят саранчу, сообщил заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника в Киевском национальном университете им.

Одно из наиболее важных мест в перечне "сараноидов" занимает белый аист. Ученый предположил, что уничтожение саранчи и многих других опасных для человека животных стало одной из причин, почему аиста стали почитать как священную птицу.

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