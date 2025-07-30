В сети разгорелся спор насчет позиции мужчины.

Пока в Украине действует военное положение, военнообязанные мужчины не могут покидать пределы страны, не имея на то веских оснований. Женщины относятся к этому по-разному - одни поддерживают, другие возмущаются. На одном из украинских форумов обсудили выезд мужчин из Украины на примере одной жизненной ситуации.

Возможен ли выезд мужчин за границу - мнение женщин

На форуме Kidstaff девушка опубликовала сообщение, где было написано: "У мужа есть полностью законные основания для выезда за границу, но он просто уперся рогом и не хочу и не буду, когда некоторые мужчины рискуют жизнью и переплывают реки, чтобы оказаться за границей". Она спросила у обитателей форума, поверят ли они, что такое вообще возможно.

У пользователей была разная реакция, каждый высказался о том, как выехать из Украины сегодня мужчине - форум буквально "взорвался" ответами, их накопилось более 500. Одни юзеры поддерживали мужчину:

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"Не хочет ехать, его право. Что не так?"

"А почему он должен куда-то уезжать? У меня тоже все знакомые мужчины в Украине и никуда не собираются по разным причинам."

"Наверное, он примерно понимает что такое оказаться в чужой стране, где все с ноля, незнакомый язык. Многие в начале войны ехали с мыслями, что это незадолго (ненадолго - ред.). Ваш муж, наверное, осознает, что надолго, взвесил все и понял, что дома ему будет лучше при всех минусах."

Другие пользователи, наоборот, встали на сторону вопрошающей:

"Поверю, конечно. Очень тяжело выходить из зоны комфорта, пусть она даже не очень комфортная на самом деле. А мужчины вообще лишний раз шевелиться не любят. Думаете, тем, кто бежал в начале войны без мужей, было легко? Выезжайте без него, подавайте на алименты."

"Ваш муж адаптировался. Плюс страшно, такой склад характера. Айтишник же. А вам все больше тревожно за ребенка."

"Полно таких. У меня на работе большинство топ-менеджмента: почти у всех по трое детей, еще кое у кого отсрочка, дающая право на выезд. Они же все тут, в Украине, гордятся этим."

Автор темы объяснила, что ее муж работает в айти, владеет английским языком, раньше жил в Польше, однако говорит, что будет строить свою жизнь только в Украине, это его вектор движения. По словам девушки, ее муж делает ремонт в ипотечной квартире, планирует там жить, но там нет ни укрытия, ни парковки.

Часть пользователей отнеслись скептически к ее мотивации вопрошающей, считая, что она просто не хочет ничего делать сама:

"А он там сможет работу найти? Вы ж не хотите ехать сама, потому что хотите всю ответственность на него переложить, а он не хочет или не может или боится."

"Короче, банкомат не едет, а у автора лапки. Но виноват мужчина..."

"Подайте на алименты и езжайте сама. Но вы не поедете скорее всего. Потому что надо будет напрячься, а не хочется."

Автор поста отвечала, что у нее нет денег, для переезда придется уволиться с работы, и ей не хочется уезжать одной в чужую страну без финансов и поддержки мужа.

Выезд из Украины для мужчин сейчас - тема чувствительная, но каждый гражданин нашей страны, даже имея законные основания для отъезда, делает выбор самостоятельно. Далеко не все из тех, кто может покинуть территорию государства, пользуются этой возможностью.

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