Как всегда бывает в таких случаях, дождевая канализация не справилась.

Киев накрыл мощный ливень. Горожане сообщают о многочисленных подтоплениях на отдельных улицах из-за неспособности дождевой канализации справиться с объемом воды.

Как видно на опубликованных в сети кадрах, местами улицы превратились в реки. В соцсетях шутят, что время пересаживаться на лодки.

Как сообщили в патрульной полиции, движение транспорта затруднено в частности следующими улицами:

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Александра Махова;

Стеценко;

Борщаговской;

Святошинской;

Петра Радченко;

Дегтяревской;

Дорогожицкой;

Автозаводской.

Между тем коммунальные службы Киева жалуются на то, что коллекторы для дождевой воды постоянно засоряются не только листьями, но и выброшенными пакетами и пластиковыми бутылками. И это очень мешает дождевой канализации в нормальном режиме отводить дождевую воду с улиц.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вскоре жара в Украине немного отступит. Температура воздуха снизится даже на традиционно жарком юге и востоке. Лишь Луганская область еще немного посидит под сильной жарой.

Также мы рассказывали, что накануне мощные ливни вызвали настоящий потоп в Житомире. Низменная часть города местами напоминала фильм о водном апокалипсисе. Местные власти во всем обвинили двухдневные ливни, которые почему-то не соответствовали прописанным "нормам".

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