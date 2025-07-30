Киев накрыл мощный ливень. Горожане сообщают о многочисленных подтоплениях на отдельных улицах из-за неспособности дождевой канализации справиться с объемом воды.
Как видно на опубликованных в сети кадрах, местами улицы превратились в реки. В соцсетях шутят, что время пересаживаться на лодки.
Как сообщили в патрульной полиции, движение транспорта затруднено в частности следующими улицами:
- Александра Махова;
- Стеценко;
- Борщаговской;
- Святошинской;
- Петра Радченко;
- Дегтяревской;
- Дорогожицкой;
- Автозаводской.
Между тем коммунальные службы Киева жалуются на то, что коллекторы для дождевой воды постоянно засоряются не только листьями, но и выброшенными пакетами и пластиковыми бутылками. И это очень мешает дождевой канализации в нормальном режиме отводить дождевую воду с улиц.
Погода в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, вскоре жара в Украине немного отступит. Температура воздуха снизится даже на традиционно жарком юге и востоке. Лишь Луганская область еще немного посидит под сильной жарой.
Также мы рассказывали, что накануне мощные ливни вызвали настоящий потоп в Житомире. Низменная часть города местами напоминала фильм о водном апокалипсисе. Местные власти во всем обвинили двухдневные ливни, которые почему-то не соответствовали прописанным "нормам".