В Кремле намекнули, что отношения с США уже худшились и будут ухудшаться.

Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от заявленного им 10-дневного срока для завершения войны в Украине.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института напомнили, что российские власти отвергли новый ультиматум Трампа относительно переговоров о завершении войны против Украины.

Аналитики привели пример, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в X заявил, что Трамп не может диктовать сроки начала мирных переговоров и что война закончится тогда, когда РФ достигнет всех своих военных целей.

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В ISW также напомнили слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что россияне продолжат войну против Украины для защиты собственных интересов, даже несмотря на объявленный главой Белого дома новый дедлайн.

Песков даже намекнул, что в последнее время наблюдается замедление процесса нормализации российско-американских отношений. И поспешил переложить ответственность на американцев, мол Кремль и дальше заинтересован в этой нормализации, но прогресс потребует "импульсов" с обеих сторон.

"Заявления Пескова об ухудшении отношений России и США являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего срока ради нормализации двусторонних отношений и продолжения сотрудничества", - допустили аналитики.

При этом в ISW убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах об окончании войны против Украины, и пытается затянуть ее для получения дополнительных преимуществ на поле боя.

Трамп и заявления о войне

Две недели назад Трамп заявил об установлении 50-дневного срока в течение которого российский диктатор Владимир Путин должен прекратить войну против Украины. В противном случае глава Белого дома пригрозил ввести санкции.

А 29 июля он сократил срок для мирной договоренности до 10 дней из-за отсутствия прогресса в достижении мира в Украине со стороны России.

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